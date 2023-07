Ricadi, sedie Job per i diversamente abili: ecco le spiagge dove trovarle

«Sono state consegnate all’associazione “Le Stelle del Faro”, presieduta da Francesco Lico, due carrozzine da mare, modello “Job”, per le persone diversamente abili, da utilizzare sia a Santa Maria di Ricadi che presso il lido “Piccolo Paradiso” di Formicoli». A dare notizia del progetto “Mare per tutti”, è il consigliere comunale di Ricadi, Domenico Tomaselli. «Le due località balneari – ha spiegato Tomaselli – erano state oggetto di diversi interventi in vista della stagione estiva con l’istallazione di passerelle posizionate sulla spiaggia per facilitare l’accesso a chiunque. La “Job” è una particolare carrozzina realizzata per il trasporto dei disabili sulla sabbia e che ne consente anche l’ingresso, il galleggiamento e la permanenza in acqua».

«L’obiettivo – ha puntualizzato il consigliere comunale – è quello di operare per il miglioramento dei servizi a beneficio di tutti, evitando così di produrre percorsi separati o segreganti per quella parte di turisti che a causa di disagi di varia natura, fisica o mentale, malattie invalidanti o particolari esigenze sanitarie, quindi a rischio di esclusione sociale, non potrebbero fruire di una vacanza autonoma e soddisfacente. Colgo infine l’occasione anche per ringraziare il sodalizio “Le Stelle del Faro” ed anche i titolari del lido “Piccolo Paradiso” per la collaborazione fornitaci in questo importante progetto sociale». La presenza delle due carrozzine “Job” inoltre, gli amministratori hanno inteso segnalarla anche all’interno della sezione espressamente dedicata in “Utilità e Servizi” dell’applicazione “Ricadi – Capo vaticano”, recentemente lanciata dal Comune di Ricadi e scaricabile per tutti gli smartphone, in cui sono menzionate le spiagge che offrono questo servizio.

