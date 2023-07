Bimba nata con una malformazione cardiaca, la Pro loco di Stefanaconi lancia una raccolta fondi

La Pro Loco di Stefanaconi lancia una raccolta online per supportare la famiglia della piccola Sojoud Zarhrati, in attesa di un trapianto di cuore. La bimba, nata con una malformazione cardiaca, «sta portando avanti una importante e difficile battaglia per la vita». Per questo motivo il sodalizio ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per supportare la famiglia della bambina, che non ha ancora compiuto tre anni, affetta da cardiomiopatia dilatativa. «La bambina – scrivono – in questo momento è ricoverata al Monaldi-Cutugno di Napoli ed è in attesa di un trapianto di cuore che possa salvargli la vita. Ma le difficoltà – continuano – non sono finite perché le cure e i viaggi hanno un costo che la famiglia non riesce più a sostenere. La Pro Loco di Stefanconi si fa portavoce, pertanto, di questa catena di solidarietà per raccogliere fondi da donare alla famiglia della nostra piccola concittadina».

