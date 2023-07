Serra, servizi educativi per bambini rivitalizzano ambienti comunali inutilizzati

“Spazi e stanze che per anni sono rimasti chiusi e inutilizzati, oggi sono riempiti dall’allegria e dall’energia di tantissimi piccoli cittadini impegnati a socializzare e ad apprendere tante cose nuove”. E’ quanto afferma il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari che spiega “è una bella sinergia quella che abbiamo trovato come amministrazione con il “Laboratorio d’Arte Casa della Cultura Sharo Gambino” e “TatàBum Music Lab”, rivolta a valorizzare gli spazi comunali (Biblioteca Comunale e Palazzo Chimirri) e dare servizi educativi. A Rossana Gambino e Luisa Baffa Trasci – ha concluso il primo cittadino – un particolare ringraziamento per l’attiva collaborazione e la serietà dimostrata nel programmare questi campi estivi. Arte, musica, recitazione, scrittura, lettura, sport, giochi e recitazione, sono le principali attività che da ormai un mese si svolgono in questi Summer Camp, e che continueranno ancora fino alla terza settimana di agosto”.

