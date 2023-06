Serra, bando per la concessione delle aree pic-nic a Santa Maria del Bosco

Il Comune di Serra San Bruno ha indetto una gara per l’affidamento in concessione, ad uso esclusivo, della gestione delle aree pic-nic nonché della pulizia, sorverglianza e attività di supporto nella gestione del parcheggio di Santa Maria del Bosco. Nell’avviso si legge che verranno preferite «le società, associazioni o aziende che abbiano tra le proprie finalità l’obiettivo della promozione territoriale, anche in forma associata, con specifiche competenze. Non possono partecipare i soggetti nei confronti dei quali il Comune di Serra San Bruno abbia disposto revoche di appalti, affidamenti di servizi e/o concessioni di qualsivoglia natura nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando». Il criterio su cui si baserà la scelta è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nel partecipare alla selezione, ciascun soggetto dovrà presentare un’offerta, composta da «un’offerta economica e da una relazione programmatica sulla base di un progetto di gestione dell’area pic-nic». Nel bando viene dettagliatamente spiegato su cosa debba vertere il progetto: ad esempio devono essere illustrate le modalità di gestione dell’area, con orari di apertura e personale addetto, o ancora se si intende organizzare eventi particolari, apportare miglioramenti all’area stessa con panchine, tavoli o servizi igienici. La gestione verrà affidata all’associazione o società o singolo che otterrà il maggior punteggio in relazione ai punti disponibili secondo i criteri definiti per la valutazione del progetto di gestione, per la valutazione dell’offerta economica e per le caratteristiche soggettive del soggetto proponente. Può essere presentata domanda fino al 10 luglio, la gara sarà espletata il 12. La concessione avrà durata triennale non rinnovabile.

