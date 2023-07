Carenza idrica, a Mileto si parte con il razionamento dell’acqua

Assume i toni dell’ufficialità il razionamento dell’acqua pubblica sul territorio comunale di Mileto. Una misura resasi necessaria, nonostante nei giorni scorsi il Comune sia intervenuto per riattivare un pozzo dismesso circa un anno fa. Evidentemente tutto questo non basta, soprattutto quando a reti obsolete e fatiscenti (che fanno “acqua” da tutte le parti) e ad utilizzi “allegri” si sommano le alte temperature e i maggiori consumi tipici della stagione estiva. Da qui la necessità, da parte del Comune, di mettere in campo misure drastiche per ridurre e alleviare i disagi derivanti dalla carenza del prezioso liquido che attanaglia il territorio. «La ditta che gestisce il servizio idrico – spiega al riguardo l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano – informa che date le alte temperature e il maggior consumo, attese le condizioni della rete idrica che per raggiungere le zone alte necessita di una pressione maggiore, da domani si attiverà la turnazione su Paravati. Lunedì 10 luglio verrà fornita la zona sud. Il giorno dopo la zona nord e via dicendo. Si invitano i cittadini a usare il prezioso liquido solo per gli usi domestici». L’estate è agli inizi, così come il numero degli emigrati che con l’avvento della bella stagione hanno deciso di trascorrere parte delle proprie vacanze nella loro terra natia. E questo non fa certo ben sperare su una rapida risoluzione della problematica, anzi.

