Allacci abusivi alla rete idrica, il sindaco di Nicotera: «Tolleranza zero»

Dalle ore 14.00 alle 17.00 a Nicotera verrà sospesa l’erogazione dell’acqua per i cittadini che usufruiscono del serbatoio situato in località cimitero. La misura- anticipa il sindaco Enzo Marasco con un avviso diramato sui social- «si è resa necessaria per la carenza del prezioso liquido, dovuta sia a delle grosse perdite ancora non individuate, che a degli allacci abusivi esistenti nel territorio». «A tal fine – aggiunge il primo cittadino – ho dato disposizione agli uffici di vigilanza, area tecnica ed alla ditta della manutenzione della rete idrica di attivarsi, con immediatezza, ad individuare su tutto il territorio comunale tutti coloro che, senza nessuna vergogna, stanno causando diversi disagi ai cittadini della città di Nicotera». E ancora: «A dimostrazione del fatto che l’amministrazione non permetterà più simili situazioni, ha provveduto ad incaricare una ditta specializzata nella ricerca perdite ed allacci abusivi per un importo di 100mila euro. Si avvisa inoltre che i colpevoli del furto di acqua, oltre a subire il distacco della rete in questione, saranno denunciati presso la procura della Repubblica. Tolleranza zero».

