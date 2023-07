A Mileto tutto pronto per la prima edizione del Motoraduno

Conto alla rovescia per la prima edizione del “Moto raduno citta di Mileto”, organizzato dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano, in collaborazione con il gruppo “Kilometri zero” e il “Moto Club Vazzano Bikers”. La manifestazione motociclistica si svolgerà domenica 23 luglio. Il programma della rassegna prevede, alle 17.30 in punto, il ritrovo dei partecipanti in piazza Badia. Alle 18 i motociclisti si recheranno nella frazione Paravati per visitare la Villa della Gioia della Fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”, realtà di religione e di culto sorta anni fa per volontà della Serva di Dio Natuzza Evolo. Mezz’ora dopo i presenti parteciperanno alla santa messa che sarà celebrata nella “grande chiesa”. Subito dopo si svolgeranno la recita della “Preghiera del motociclista” – in memoria del vice soprintendente di Polizia penitenziaria Francesco Cinquegrana – e il suggestivo rito della benedizione dei veicoli su due ruote e dei loro proprietari. Il raduno proseguirà alle 19.30 con la ripartenza dei centauri dalla Villa della Gioia e la sfilata in corteo lungo le strade principali della città capoluogo, delle relative frazioni e dei comuni limitrofi. I motociclisti si ritroveranno alle 20.30, ancora una volta in piazza Badia. Qui saranno accolti dagli organizzatori con un apposito buffet. Al termine della serata si proseguirà con uno spettacolo musicale di Karaoke, curato da Riccardo Corrado, e con la successiva fase delle premiazioni finali.

LEGGI ANCHE: Mileto, al via il progetto “Centri estivi” dedicato ai più giovani

Mileto e la Seconda guerra mondiale, commozione per gli ottant’anni dalla “Strage di Carasace”

Mileto, dallo Sporting l’augurio di buon compleanno a Michele Coppolillo