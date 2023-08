Vibo Marina, nelle acque del porto ritorna la storica processione della Madonna di Pompei

Dopo tre anni consecutivi di stop, i primi due dovuti alle misure di contenimento della pandemia e lo scorso anno a causa del maltempo, quest’anno potrà finalmente riprendere lo svolgimento della processione della Madonna di Pompei, patrona di Vibo Marina, nelle acque del porto. La festa religiosa si era potuta svolgere normalmente per 72 anni senza soluzione di continuità, poi il Covid e infine le avverse condizioni meteorologiche hanno interrotto la lunga tradizione. Nel 2022 la festa patronale era stata in un primo momento annullata , ma l’intervento del vescovo mons. Attilio Nostro, sollecitato dai cittadini, era riuscito a risolvere la situazione d’impasse. Alla fine, quando sembrava che tutto fosse andato per il verso giusto, ci ha pensato un improvviso quanto violento nubifragio a dissolvere ogni speranza. La sera della terza domenica d’agosto, che quest’anno coincide con la data del prossimo 20 agosto, dopo la celebrazione della Santa Messa sul palco allestito sulla banchina Fiume, la statua della Vergine del Rosario di Pompei sarà portata in processione sulle acque del porto, riprendendo una tradizione iniziata nel 1948 e diventata anche un momento di coesione della comunità marinara del centro costiero che, grazie a questo appuntamento, ritrova un’occasione per ricompattarsi chiedendo alla sua patrona di proteggere la cittadina e i suoi abitanti, la gente di mare e il porto.

