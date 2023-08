L’ammodernamento e messa in sicurezza delle strade al centro di un confronto tra la Proloco Vibo Marina e la Provincia

Si è tenuto nei giorni scorsi a Vibo Valentia, un confronto tra il presidente della Provincia Corrado L’Andolina ed una delegazione della Pro loco Aps di Vibo Marina rappresentata dal presidente Enzo De Maria e dall’ingegnere Rinaldo Zurzolo. Il sodalizio, tramite il costante dialogo con enti e istituzioni, punta a conseguire «opere pubbliche essenziali e quei servizi pubblici indispensabili a cittadini e turisti ancor oggi mancanti a Vibo Marina ma giustamente presenti in altre realtà minori». Più nel dettaglio, la Pro loco ha rivolto l’invito a comprendere Vibo Marina «nei piani e progetti dell’Ente». La frazione rappresenta «insieme ai vicini centri costieri la comunità più popolosa (circa 10.000 abitanti) della provincia, una realtà marittimo-portuale-industriale-turistica tra le più rilevanti in Calabria che, per le tante potenzialità, può essere ancora volano di sviluppo economico-occupazionale per tutto l’hinterland». Come rilevato dal sodalizio, il confronto è stato costruttivo sui temi riguardanti le competenze della Provincia, tra cui la manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza della importante rete stradale provinciale che attraversa l’area di Vibo Marina, di estrema importanza per il collegamento tra autostrada e statale 18 con il porto ed le industrie, per il traffico cittadino ed il flusso turistico, strade interessate di continuo dai servizi di emergenza e soccorso pubblico (sanitario, marittimo, incendi, piani depositi costieri).

Viabilità da migliorare

Focus anche «sul progetto di potenziamento e messa in sicurezza della strada provinciale 95 ex statale 522 Pizzo-Vibo Marina-Tropea già finanziata dalla Regione, via costiera strategica di notevole valenza. Si è proposto, tra l’altro, la creazione di un affaccio panoramico sul porto, rotatorie all’ingresso nord e sud (cementeria) di Vibo Marina, l’utilità di un percorso ciclo-pedonale, il superamento delle problematiche e la ripresa dei lavori d completamento della bretella stradale dalla stazione di Vibo-Pizzo alla provinciale 5 per S. Onofrio-Autostrada, raccordo molto utile quale camionabile da/per il porto, insieme ad una maggiore funzionalità del breve tratto sp 12 che dall’ ex statale 522 conduce al porto Vibo Marina. Ancora, il miglioramento e messa in sicurezza della trafficata provinciale 11 Portosalvo-Triparni-Vibo Valentia, sottoposta in alcuni tratti a dissesto idro-geologico, ed i cui lavori di ammodernamento dovrebbero iniziare dopo l’estate». Per approfondire vari aspetti riguardanti i servizi di viabilità pubblica e gli interventi di competenza della Provincia, coinvolgendo anche la Pro Loco, si è concordato di effettuare a breve un sopralluogo sul singolare territorio marittimo-portuale di Vibo Marina.

