A Mileto applausi ed emozioni per il concerto di Gianmarco Carroccia

Serata da incorniciare e grande partecipazione di pubblico, a Mileto, in occasione del concerto del cantautore Gianmarco Carroccia. L’evento, dal titolo “Emozioni. Viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol”, si è svolto in piazza Badia, munita dall’amministrazione comunale di mille posti a sedere. E le aspettative dei tanti presenti non sono andate deluse, anzi. Sul palco l’artista di Latina, accompagnato dai validi esponenti della sua band, ha dato vita a uno spettacolo intenso e coinvolgente, pienamente in linea con il progetto ideato dall’associazione culturale “Suoniemotivi” con l’intento di valorizzare e diffondere l’opera di Lucio Battisti e Mogol. Allievo del grande paroliere milanese, Carroccia ha ammaliato il pubblico presente con un’esibizione pulita, priva di fronzoli e artifizi. Ne è uscita fuori una serata piacevole ed elegante, che ha suscitato profonde emozioni e ha soddisfatto appieno gli spettatori. A Mileto Carroccia ha proposto un ricco repertorio di brani del mitico cantautore di Poggio Bustone. Tra questi, la canzoni: Un’avventura, Dieci ragazze, La canzone del sole, I giardini di marzo, Il mio canto libero, 29 settembre e Mi ritorni in mente, rimaste incise a caratteri cubitali nella memoria di intere generazioni di italiani e entrate a far parte a pieno titolo nella storia della musica nazionale e internazionale. A fargli da battistrada, la giovane e brava cantante bolognese Federica Durante, in arte Effedi.

Il cantautore di Latina vanta, dalla sua, numerose presenze televisive, tra cui quella del 2019 al Maurizio Costanzo Show e del 2023 a “I migliori anni”. In quest’ultimo noto programma di Rai Uno, condotto da Carlo Conti, Caroccia ha interpretato e proposto con successo proprio i brani di Lucio Battisti. Lo spettacolo “Emozioni” ha fatto parte delle “Giornate normanne”, calendario di iniziative organizzate dal Comune di Mileto con il contributo della Regione, nell’ambito del progetto “Calabria Straordinaria”. Nella magica serata vissuta nella cittadina normanna, tra il pubblico presente anche l’assessore regionale allo Sviluppo economico e agli Attrattori culturali, Rosario Varì, e i sindaci di Vibo Valentia e Francica, Maria Limardo e Michele Mesiano. Al termine della propria esibizione canora Gianmarco Carroccia ha voluto pubblicamente ringraziare Mileto «per la straordinaria accoglienza ricevuta». Di «serata memorabile, accompagnata dalla straordinaria prestazione di un grande cantautore», ha invece parlato il sindaco Salvatore Fortunato Giordano.

