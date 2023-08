Mileto, conto alla rovescia per la “Giornata dell’emigrante”

Sarà un evento all’insegna della nostalgia e del ritorno al passato, quello in programma questa sera 18 agosto a Mileto. Senza mancare, tuttavia, di dare uno sguardo al presente in prospettiva futura. Si tratta, nello specifico, della prima edizione della “Giornata dell’emigrante”, organizzata dal gruppo Facebook “Sei di Mileto se… ricordi” nella centrale piazza Badia, con l’ausilio dell’amministrazione cittadina e della Regione Calabria. La rassegna prenderà il via alle 20 circa con la collettiva di artisti miletesi, in programma per tutto il corso della serata in omaggio del compianto scrittore e studioso di architettura normanna, Giuseppe Occhiato. Nell’ambito della mostra di pittura ad esporre alcune loro creazioni saranno: Irene Borgese, Mimmo Corrado, Fina Currà, Stefano Direnzo, Franco Fontana, Gabriele Garoffolo, Massimiliano Giordano, Kety Grillo, Francesco Mangialardi, Francesco Papasidero, Fortunato Pedullà e Adriano Simari. La Giornata dell’emigrante, a partire dalle 21.30, darà spazio anche alla musica dal vivo. Sul palco allestito in piazza Badia ad esibirsi saranno, in questo caso, “vecchie glorie” e gruppi attualmente in voga nella cittadina normanna. Nell’occasione, proporranno alcuni brani i veterani del Gruppo folk città di Mileto e dei Calabròfolk, i Kurraband, gli Ipan, i Ciao 2001, i Currà e Catagnoti e i Peppe e Chiara. Lo spaccato musicale sarà intermezzato dalla lettura di alcune poesie degli autori miletesi Luigi Polistena, Domenico Mazzeo e Lino Bulzomì. I singoli componimenti saranno declamati dall’attrice Dolores Mazzeo. A condurre la serata ci penserà, invece, il poliedrico Pino Rotella.

