San Costantino Calabro, grande attesa per il concerto di Clementino

Grande attesa a San Costantino Calabro per il concerto del rapper campano Clemente Maccaro, in arte Clementino. La sua esibizione è in programma domenica sera 20 agosto, a partire dalle ore 22, nell’ambito dell’annuale festa patronale dedicata a San Rocco. Clementino si cimenterà nel comune del vibonese accompagnato dalla sua band, nel contesto del “Summer tour 2023” che il rapper di Avellino sta proponendo con successo su tutta la penisola. Sarà questo l’appuntamento clou delle manifestazioni civili inserite nell’edizione annuale della festa patronale dedicata al santo di Montpellier. Un appuntamento religioso particolarmente atteso a San Costantino, anche in virtù della tradizione di lunga data e della profonda devozione che la popolazione nutre nei confronti del taumaturgo. Al riguardo, tanti gli emigrati che decidono di trascorrere le annuali vacanze e di ritornare nella loro terra natia proprio in questo periodo. Clementino, dopo aver vinto varie competizioni di freestyle, nel 2006 ha firmato un contratto con l’etichetta discografica indipendente Lynx Records, pubblicando l’album Napolimanicomio. Nel 2012 ha formato i Rapstar con Fabri Fibra, realizzando nel medesimo anno il brano Non è gratis. Nel 2013 il rapper campano è passato nella scuderia della major discografica Universal, pubblicando Mea culpa, brano che a sua volta ha conquistato la quarta posizione nella Classifica Fimi Album, ottenendo la certificazione di disco d’oro. Molte, tra l’altro, le sue presenze in tv. Tra queste, le partecipazioni alle edizioni 2016 e 2017 del Festival di Sanremo e ai programmi Pechino Express e The Voice Senior. Trasmissione, quest’ultima, dove nel 2020 ha ricoperto il ruolo di coach. L’anno dopo è stato uno degli esaminandi di Back to school con Nicola Savino. Al concerto di Clementino di domani sono attese migliaia di persone.

