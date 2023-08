Rischio di cedimenti: interdetto il terrazzo panoramico a Nicotera

Non sarà più accessibile a residenti e turisti il terrazzo panoramico su Nicotera posto sulla collina della Madonna della Scala. A seguito di un sopralluogo da parte dei vigili del fuoco, sollecitati da diversi cittadini che hanno assistito allo scivolamento di alcuni massi verso la sottostante strada provinciale, è stato infatti riscontrato un forte deterioramento della ringhiera, dei ferri e della struttura in cemento su cui si regge il terrazzo. Constatato, quindi, l’imminente pericolo per la pubblica incolumità, si è deciso per la sua interdizione sino alla messa in sicurezza dell’intera area – dove si erge sin dagli anni ’60 una grande stele con la statua della Madonna – una delle più belle e suggestive di Nicotera con un panorama mozzafiato.

