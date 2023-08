Vibo Marina, il Comune revoca l’ordinanza di divieto di transito per i mezzi pesanti in via delle Industrie

Precedentemente il Tar di Catanzaro aveva bocciato il provvedimento, oggi revocato, poiché il sindaco non aveva indicato un termine finale di durata dello stesso e non aveva tenuto conto del «rilevante pregiudizio per l’andamento dell’attività di impresa della Meridionale Petroli»

Il sindaco Maria Limardo ha revocato l’ordinanza n. 891 dello scorso 24 luglio con la quale era stato imposto il divieto di transito su viale delle Industrie e via Vespucci a Vibo Marina per i veicoli con peso a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e impegnati nel trasporto di carburante. La revoca del provvedimento è scaturita a seguito di quanto concordato in sede di incontro, lo scorso 21 agosto, tra personale della Meridionale Petroli e l’amministrazione comunale di Vibo. L’Azienda sopra citata ha accolto alcune proposte formulate dall’assessore competente durante, appunto, l’incontro. Nello specifico, la Meridionale Petroli ha adottato la procedura di scaglionamento delle autobotti già in essere, alla quale si aggiunge la chiusura delle attività di carico entro le ore 16:30 di ogni giorno lavorativo.

Circa un mese fa il Tar di Catanzaro aveva sospeso la suddetta ordinanza accogliendo la richiesta della società Meridionale Petroli, rappresentata dall’avvocato Luigi Tretola. La sospensiva dell’ordinanza del sindaco di Vibo era stata motivata dal fatto che la stessa – ad avviso del Tar – sembra introdurre nelle due vie di Vibo Marina, “in assenza di situazioni contingibili ed urgenti una regolamentazione del traffico veicolare, apparentemente riferita al notevole incremento della movimentazione veicolare del periodo estivo senza tuttavia prevedere – sottolinea il Tar – un preciso termine finale di durata del provvedimento”. Per i giudici amministrativi il “severo quadro temporale – tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 22,00 – dei divieti di transito previsto per viale delle Industrie e via Vespucci non sembra tenere sufficientemente conto delle peculiari esigenze di funzionamento degli impianti e della tipologia di attività del deposito costiero della Meridionale Petroli così come esposti nella relazione tecnica peritale”. Per il Tar, quindi, le difficoltà operative segnalate dalla Meridionale Petroli “sembrano concretizzare profili di pregiudizio rilevante per l’andamento dell’attività di impresa della ricorrente, atteso che le limitazioni orarie imposte alle autocisterne di un certo tonnellaggio impediscono o limitano sensibilmente la movimentazione dei carburanti in aderenza alle esigenze dei soggetti committenti che richiedono i rifornimenti”. Il Tar nell’accogliere la sospensiva ha sottolineato però che le esigenze d’impresa della Meridionale Petroli devono comunque a loro volta trovare “un punto di contemperamento e di equilibrio con la necessità di decongestionare per quanto possibile i percorsi viari indicati nell’ordinanza del sindaco – anche a beneficio dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco – quanto meno per il periodo di agosto, caratterizzato da una maggiore affluenza turistica e incremento di traffico veicolare a Vibo Marina. Da qui, la sospensiva dell’ordinanza di divieto di transito, “salva l’ulteriore attività della pubblica amministrazione di riesame dell’ordinanza sindacale, da effettuarsi, secondo i criteri indicati in motivazione dal Tar, nel più breve tempo possibile, previa interlocuzione a carattere partecipativo-collaborativa fra Comune e Meridionale Petroli al fine di pervenire ad un riequilibrio dell’attuale disciplina dei divieti”.

