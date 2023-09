Drapia, approvato il progetto esecutivo per il restyling del campo sportivo provinciale

Il campo sportivo provinciale, su cui il Comune di Drapia ha ottenuto il comodato d’uso gratuito lo scorso anno per 20 anni, potrebbe essere oggetto di profondo restyling grazie al progetto di “Rigenerazione e adeguamento del campo sportivo multidisciplinare” presentato alla Regione nell’ambito del Fondo statale “Sport e periferie 2023”. Il progetto, prevede un importo complessivo pari a 795mila euro, di cui 630 saranno appunto finanziati dal Fondo e 105mila saranno aggiunti dal bilancio comunale. «Avevamo in serbo già da un po’ il desiderio di recuperare quell’area – ci ha fatto sapere il sindaco Alessandro Porcelli -, ma purtroppo la volta passata non siamo riusciti ad ottenere il finanziamento. Questa volta, incrociando le dita, contiamo di soddisfare tutti i requisiti posti nel bando».

Con l’approvazione proprio oggi del progetto esecutivo, parte la sfida per far decollare lo sviluppo urbano di Sant’Angelo: «Per me, se riusciamo ad ottenere il finanziamento – ha sottolineato il primo cittadino -, si centra uno degli obiettivi fondamentali del mio secondo mandato. Non si tratta solo di sport, ma di creare un luogo di socializzazione fondamentale per le persone. Daremo al territorio, se ci riusciamo, un centro sportivo all’avanguardia che neanche esiste sul territorio vibonese. Sarà dotato di un campo di calcio adeguato, con pista di atletica attorno, spogliatoi idonei e un impianto di illuminazione completamente a impatto zero grazie all’ausilio dei pannelli fotovoltaici che verranno installati sul tetto degli spogliatoi. Una volta fatto questo – ha poi concluso -, Sant’Angelo, che oramai cresce esponenzialmente e tende ad espandersi come una nuova frazione, esploderà di salute, di servizi al cittadino e di decoro urbano».

