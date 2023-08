Drapia, prosegue l’iter burocratico per il completamento della strada “Briganteo”

Prosegue l’iter burocratico propedeutico all’apertura del cantiere per il completamento della strada “Briganteo” che collegherà il centro abitato di Drapia con Tropea. L’amministrazione comunale guidata da Alessandro Porcelli ha infatti provveduto ad affidare le analisi chimico-fisiche preventive su suolo alla ditta Delvit Chimina srl di Zumpano (Cs). «L’incarico – si legge nella determina -, è stato affidato nel rispetto del principio di economicità dell’azione amministrativa» e le ditte contattate sono state appunto la Delvit Chimica srl e la Ctm sas di Piccione Rocco & Co. di Vibo Valentia. Le operazioni che ora l’azienda incaricata provvederà ad eseguire, sono l’esecuzione di analisi chimico-fisiche e batteriologiche su terreni e rocce. Il completamento della strada “Briganteo”, rientra nel finanziamento ministeriale di 280mila euro circa che, con decreto del ministero dell’Interno datato 7 dicembre 2020, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la Finanza locale ha stanziato in merito alla copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva (annualità 2020), relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

LEGGI ANCHE: Drapia, dal primo settembre cambia il calendario per la raccolta differenziata

Festival di strada e tradizione, successo per l’ottava edizione dell’evento a Brattirò – Video

Pericoli sulla provinciale per Caria, tra erbacce e un manto stradale da rifare