La Vibonese calcio premia il bagnino eroe di 16 anni che ha tratto in salvo sei persone

Un’impresa la sua che non è passata inosservata, e che ha raccolto il plauso di molti. Non solo di coloro che erano presenti in spiaggia quando ha soccorso in mare sei persone tra cui una bambina, ma anche di quanti hanno letto la sua storia e l’hanno commentata e condivisa sui social: “Questi sono i ragazzi che vogliamo”, “Lode a lui e ai suoi genitori”, “Un esempio”. Un’ondata di affetto e di stima che proprio non si aspettava Francesco Migale, il bagnino “eroe” di Nicotera Marina, di 16 anni appena. Così come non si aspettava il riconoscimento ricevuto dalla Vibonese Calcio proprio per il salvataggio di cui si è reso protagonista una domenica di agosto nel mare nicoterese. Continua a leggere su lacnews24.it

