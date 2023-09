Mileto, risorge dalle “ceneri” la scuola materna “Sorelline D’Onofrio”

Buone notizie per i bambini che dovranno frequentare l’asilo di Mileto. Con l’avvio del nuovo anno scolastico, infatti, i piccoli riavranno a loro disposizione la scuola materna “Sorelline D’Onofrio” situata in località Piano di Bruno. Un edificio mai utilizzato, visto che è stato rifatto completamente sulle “ceneri” del precedente, demolito agli inizi del 2020 perché “afflitto” da carenze strutturali insanabili, nonostante la sua costruzione risalisse appena agli anni ‘80. Ma tant’è. I lavori di realizzazione della nuova scuola dovevano inizialmente concludersi alla fine dello stesso anno. Tuttavia, a causa di una serie di vicissitudini burocratiche (tra cui un’interdittiva antimafia alla prima ditta aggiudicataria che ha comportato una lunga sospensione dei lavori), la sua riapertura avverrà solo in questo 2023. La cerimonia inaugurale si terrà mercoledì 13 settembre, alle 9.30, all’avvio del nuovo anno scolastico. «Il plesso “Sorelline D’Onofrio” – affermano il sindaco Salvatore Giordano e l’assessore al ramo Francesco Ciccone – rientra nella piena disponibilità dei bambini delle scuole dell’infanzia e si inserisce in un più vasto programma di recupero dei beni pubblici, al fine di restituire ai più giovani e alle loro famiglie spazi più decorosi e fruibili. Rappresenta, questo, un piccolo tassello per la crescita sociale e per l’affermazione della legalità sul territorio miletese che, come dimostrano gli ultimi eventi, ha pure tanto bisogno di sentire vicine le Istituzioni. Una nuova struttura scolastica, del resto, non può che essere da viatico positivo per il futuro, in linea tra l’altro con la grande e intensa opera di rigenerazione del territorio messa in atto dalla nostra amministrazione sin dal suo insediamento». A seguire vengono espressi ringraziamenti a tutti coloro che, a vario titolo, hanno fatto parte del progetto di costruzione del nuovo edificio e alla Regione Calabria «per il finanziamento accordato e per le opere eseguite». Quindi, si sottolinea il notevole impegno dimostrato in questo settore, sia mettendo a frutto finanziamenti esistenti e sia riuscendo a ottenere dei fondi “Pnrr Futura” per circa 6 milioni di euro. Lavori, già aggiudicati, «che a breve porteranno all’opera di demolizione e ricostruzione dell’edificio di via XI Febbraio e via Trieste – che porterà all’unica scuola innovativa del Vibonese – e di costruzione ex novo del primo asilo nido comunale. Auguriamo ai giovani allievi – concludono il sindaco Giordano e l’assessore Ciccone – un futuro migliore e di impegnarsi nello studio, che è uno dei pochi canali che consentono di avere speranza e fiducia in un futuro migliore. Il nostro augurio di buon anno scolastico va anche ai dirigenti, ai docenti e al personale dell’Istituto comprensivo e della locale Ragioneria». A redarre il progetto di ricostruzione della scuola materna “Sorelline D’Onofrio” è stata la società ingegneristica “Dynamica tre”, composta da una squadra di professionisti miletesi. Il costo è stato di circa 400 mila euro.

LEGGI ANCHE: Tropea e le suore della scuola Cottolengo, una storia lunga quasi 100 anni

Mileto, il caloroso abbraccio della gente al “concittadino” Roby Facchinetti