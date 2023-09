Mileto, il caloroso abbraccio della gente al “concittadino” Roby Facchinetti

Foto Antonio Luccisano

«Io sono nato a Bergamo, da oggi a chi mi chiederà dirò che sono anche di Mileto». Queste le significative parole con cui Roby Facchinetti ha commentato il conferimento della cittadinanza onoraria della località vibonese, sede della prima diocesi di rito latino del meridione d’Italia. Una frase per nulla banale e non di circostanza, espressa con evidente commozione dal grande compositore, tastierista e voce storica dei Pooh, nel corso dell’apposita cerimonia di consegna svoltasi nella sala consiliare della cittadina normanna. Tra gli scranni, al suo fianco, il sindaco Salvatore Fortunato Giordano, con l’amministrazione comunale al completo, il noto maestro di pianoforte, nonché fondatore e direttore artistico del Cantiere musicale internazionale, Roberto Giordano, e altre autorità attive sul territorio. In platea, un popolo festante, palesemente orgoglioso di accogliere il maestro Facchinetti come proprio concittadino.

«Questo attestato che, di fatto, mi fa diventare anche cittadino di Mileto – ha proseguito il componente della mitica band nel corso della cerimonia – mi emoziona veramente tantissimo. Io sono sinceramente emozionato e felicissimo. Grazie, grazie, grazie ancora per questa cittadinanza che mi onora tantissimo!» A Mileto Roby Facchinetti, come detto, è stato avvolto in un coinvolgente e sincero abbraccio, attestato di affetto che il famoso maestro di musica pop lombardo ha dimostrato di apprezzare e percepire appieno, tanto da farlo dichiarare di «sentirsi veramente a casa sua». Di momento storico per la città di Mileto ha parlato, dal canto suo, il sindaco Giordano, il quale lo scorso 24 giugno ha accolto con entusiasmo la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al maestro Facchinetti, inoltrata dal Cmi, facendola approvare in consiglio comunale. Nelle scorse ore, nella stessa sala, il sigillo alla decisione. «È davvero un bel momento – ha sottolineato – che corona un’amicizia stretta e un consolidamento di sentimenti tra la nostra città e un uomo generoso e un grande artista della musica Pop, conosciuto in tutto il mondo e che ha fatto la storia della musica italiana». Tutto è iniziato alla fine dello scorso anno, quando Roby Facchinetti è giunto a Mileto per inaugurare il dipartimento di Musica Pop della scuola di alta formazione con sede a palazzo San Giuseppe, oggi definita dal maestro bergamasco «un vero e proprio conservatorio grazie al lavoro di Roberto e di papà Peppe».

Lì è scoccata la scintilla che lo ha portato a divenire un cittadino di questa comunità, grazie anche al lavoro del miletese Antonio Grillo, fondatore del vasto gruppo facebook “Il Gran Popolo dei Pooh”, il quale non ha mancato di definire tale momento «un vero e proprio sogno che si realizza». La cerimonia è proseguita nella villa comunale. Qui il maestro Facchinetti è stato accolto dai ragazzi del Cmi con la proposizione di alcuni brani del vasto repertorio dei Pooh. Dal palco allestito per l’occasione, l’ultimo suo pensiero è andato al compianto Stefano D’Orazio, esponente della storica band “che ci manca tantissimo e di cui ho la netta consapevolezza che, ovunque sia, ci segua sempre e ci dia consigli utilissimi”. Tra i regali ricevuti, la miscellanea di studi dello scrittore Giuseppe Occhiato, il quale con arguzia di particolari descrive la storia di Mileto, città nell’undicesimo secolo assurta a capitale delle conquiste dei normanni nel meridione d’Italia e che diede i natali a Ruggero D’Altavilla, primo re di Sicilia e Calabria.

