“Calabria Digital Summit”, alla Cittadella la presentazione dell’evento

Giovedì 14 settembre, alle ore 10:30, nella sala verde della Cittadella regionale a Catanzaro, sarà presentato alla stampa “Calabria Digital Summit”, l’evento sulla digitalizzazione nella pubblica amministrazione che si svolgerà, per la prima volta in Calabria, il 27 settembre nella sede della Regione Calabria. “L’ecosistema digitale dell’innovazione in Calabria: fattore chiave di sviluppo economico” è il tema della dodicesima tappa del “Progetto Digital Regional Summit”, evento promosso da Regione Calabria e The Innovation Group. All’incontro interverranno l’assessore alla transizione digitale, Filippo Pietropaolo, il dirigente generale, Tommaso Calabrò, e il presidente The Innovation Group, Roberto Masiero.

