Dalla politica alle istituzioni il cordoglio per la morte di Bellantoni: «Era un valore aggiunto per la Calabria»

La scomparsa del giornalista, avvenuta la notte scorsa, ha provocato sgomento in tanti calabresi e non solo, che hanno espresso vicinanza ai familiari e grande stima per il professionista

La prematura scomparsa del giornalista Pietro Bellantoni, morto la notte scorsa all’età di 42 anni a seguito di una brutta malattia, addolora tutti. Oltre al mondo del giornalismo, infatti, anche dalla politica e dalle istituzioni, sono tanti i messaggi di cordoglio per l’apprezzato collega. «Si è spento per un brutto male il giornalista Pietro Bellantoni, un professionista dell’informazione calabrese che per un frangente della sua carriera ha lavorato anche nell’istituzione Regione, coordinando per alcuni mesi l’ufficio stampa. È un giorno di dolore per una scomparsa così prematura, che priva il mondo dei media di un cronista colto e preparato. La Giunta regionale si stringe attorno ai familiari, alla Tgr Rai Calabria, ed esprime un sentimento di cordoglio e vicinanza». E’ quanto esprime in una nota la Giunta regionale della Calabria. Cordoglio anche del presidente del Consiglio comunale Filippo Mancuso: «Apprendo con sgomento la notizia della morte del giornalista Pietro Bellantoni. Ho avuto il piacere di conoscerlo, apprezzandone le elevate capacità di analisi sulle vicende politiche e istituzionali, sempre supportate, nella quotidianità del suo lavoro, dal rispetto della verità sostanziale dei fatti. A nome mio e dell’intero Consiglio regionale che rappresento, rivolgo sentite condoglianze alla sua famiglia e ai colleghi della Tgr Rai Calabria».

Le parole di Giuseppe Falcomatà

«Pietro è stato un gigante. Ha dato il senso autentico e profondo alla professione del giornalismo. Preciso, scrupoloso, mai banale. Una persona straordinaria, generosa e brillante. È assurdo che se ne sia andato. E davvero in questo caso le parole, quelle parole che Pietro ha tanto amato e onorato, non bastano. Reggio e la Calabria lo ricorderanno per sempre. Un abbraccio a sua moglie Ketty e alla sua piccola».

Il ricordo del senatore Nicola Irto

«La scomparsa prematura di Pietro Bellantoni è un duro colpo per l’intera società calabrese. Perdiamo un giornalista di razza, dotato di grandi qualità professionali ed umane, autonomo, attento, libero, corretto e sempre rispettoso della verità». È quanto afferma il senatore Nicola Irto, segretario del Partito democratico della Calabria, che aggiunge: «Conservo un ricordo nitido delle inchieste, dei servizi, degli approfondimenti e degli editoriali di Bellantoni, che, seppure molto giovane, ha saputo dare un alto contributo all’informazione, stimolando con equilibrio il dibattito pubblico e raccontando la realtà della Calabria in maniera imparziale, puntuale e costruttiva. Ai familiari tutti, cui sono vicino, porgo le mie più sentite condoglianze».

Il messaggio della Camera di commercio di Reggio

«I consiglieri camerali, il segretario generale e il personale della Camera di commercio di Reggio Calabria e delle Aziende speciali si stringono attorno al Presidente Antonino Tramontana per la prematura scomparsa del cognato, il giornalista Pietro Bellantoni, e con sincera commozione porgono le più sentite condoglianze a tutti i familiari».

La vicinanza del personale del Burc Calabria

«L’improvvisa morte di Pietro Bellantoni lascia tutti sgomenti. Il personale del Burc Calabria lo ricorda con profondo affetto e stima per il lavoro attento e presente che ha svolto nel periodo in cui è stato responsabile delle pubblicazioni del Bollettino Ufficiale della Calabria. Il responsabile del Burc, Giulia Zampina, i redattori Rita Durante, Antonella Fugito, Morena Musca, Gemma Parentela, Francesco Procopio si uniscono al dolore della moglie Ketty e di tutti i famigliari ricordandone le doti umane e professionali».

Baldino (M5S): «Pietro Bellantoni era un valore aggiunto per la Calabria»

«Pietro Bellantoni lo leggevano tutti, lo ascoltavano tutti. Con la sua inaspettata e tragica dipartita va via un figlio della Calabria che la sua regione l’ha voluta raccontare nei suoi mille difetti ma con lo sguardo sempre rivolto alla sua immensa bellezza. Era un valore aggiunto per le redazioni che lo accoglievano, per la sua elevata competenza e per i suoi modi gentili. Era un valore aggiunto per la Calabria, modello per quei tanti giovani che hanno competenza e vogliono affermarsi solo con le proprie forze. “La Calabria vive una fase critica: è doveroso che ognuno faccia la propria parte per tentare di scrivere una nuova storia”, queste sono le parole forti che ci lascia in eredità e che nessuno in Calabria può permettersi di ignorare. Alla sua famiglia e agli affetti più stretti esprimo le più sincere condoglianze e la più sentita vicinanza», così Vittoria Baldino vicecapogruppo M5S a Montecitorio».

