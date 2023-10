Rosarno, si è spento il professore Lacquaniti: «Ci lascia i suoi preziosi insegnamenti»

Oggi Rosarno, si è risvegliata profondamente impoverita, nei suoi valori culturali, nel suo essere città che ha dato natali a uomini di cultura di riconosciuto spessore. Ha lasciato la scena di questo mondo il professor Giuseppe Lacquaniti. «Come non piangere – si legge in una nota a firma di Raffaele Naso- una simile perdita, considerando l’assoluta caratura umana, morale, culturale dell’uomo. Come non avvilirsi nel ricordare con rimpianto le sue magistrali lezioni di letteratura, le sue spiegazioni dei classici della letteratura, la sua preziosa interpretazione espositiva delle opere dei mostri sacri della letteratura, dal Manzoni al Foscolo al Leopardi».

«Molti hanno avuto il privilegio di essere stati alunni di Lacquaniti, altri, loro malgrado, non lo sono stati. Ma Giuseppe Lacquaniti è stato il professore di tutti, perché tutti ne ricordano lo spessore culturale, la capacità di educare e di trasmettere nozioni, rimaste parte del patrimonio culturale formativo di ciascuno. Rosarno perde un cantore del suo passato e delle sue radici storiche preziose; un cultore dei trascorsi storici della nostra città, che ci riportano ai lustri del passato, contraddistinto dall’orgoglio di essere stata colonia importante della Grecia Antica con il nome di Medma. Di essere stata colonia nutrita dagli usi, dalla cultura, dalle tradizioni e dalle costumanze della Grecia Antica, e su di esse e con esse che Rosarno si è generata ed ha conosciuto i fasti della nobiltà esistenziale da cui si è generato il carattere nobiliare, accogliente, ospitante, evoluto, della sua gente. Il professore Lacquaniti – si fa rilevare- è stato incessante cantore della tradizione storica di Medma, è stato propulsore di studi importanti, di ritrovamenti archeologici fondamentali, di pubblicazioni scientifiche che hanno trovato consensi nei piani dell’alta cultura. È stato cantore della nobiltà dei principi del popolo rosarnese, trasmessi ed ereditati dalla cultura greca, principi che ne rendono orgogliosa l’appartenenza. Ci lascia – chiosa – la preziosità dei suoi insegnamenti, del suo diffondere cultura, del suo sentirsi cittadino medmeo, del suo amore incondizionato per Rosarno».

Tanti gli attestati di vicinanza alla famiglia. Tra questi, il messaggio del Museo di Medma:«Il caro amico Pino ci ha lasciati! Prezioso collaboratore nella divulgazione della storia della ricerca archeologica dell’antica Medma, il professor Lacquaniti ha sempre sostenuto i progetti del Museo con la sua professionalità e con la sua amabilità. Lascia una preziosa testimonianza di amore per la propria terra e ricerca delle radici: Pino ha attraversato i suoi luoghi ed il suo tempo con garbo, gentilezza e competenza».

