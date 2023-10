Vibo al “Festival della rigenerazione urbana” di Salerno: apprezzamenti per i progetti presentati

Vibo Valentia protagonista fuori dai confini regionali con la partecipazione a “Città in scena – Festival diffuso della rigenerazione urbana”, che si è svolto ieri a Salerno. La città è stata selezionata tra tantissime altre e quindi invitata insieme ad alcune realtà del Meridione per illustrare i progetti «che stanno segnando una svolta nel modo di ripensare gli spazi urbani, nell’ambito della manifestazione promossa da Ance (Associazione nazionale costruttori edili), Associazione Mecenate 90, Cidac (Associazione delle Città d’Arte e Cultura) e Fondazione Musica per Roma». Ieri mattina Vibo Valentia era infatti al fianco di città come Napoli, Caserta, Matera, Catanzaro ed Ercolano. «Nell’occasione – evidenzia il Comune- è stato l’assessore ai Lavori pubblici, Carmen Corrado, a rappresentare la città su delega del sindaco Maria Limardo. All’ingegnere Lorena Callisti, funzionario del settore Lavori pubblici, il compito di descrivere l’intervento principale, che è valso al Comune l’invito all’evento: la rigenerazione di Piazza Martiri d’Ungheria. Un progetto – il cui finanziamento è stato ottenuto dall’allora senatore, oggi deputato Giuseppe Mangialavori – che ha riscosso notevole apprezzamento dalla platea di tecnici ed amministratori, e con il quale verrà completamente ridisegnato il cuore della città. A seguire, sono stati illustrati tutti gli altri progetti di rigenerazione, dal centro alle frazioni, recentemente descritti alla cittadinanza dal sindaco nel corso del partecipatissimo evento di Palazzo Gagliardi».

L’assessore Corrado, che si è detta «orgogliosa di poter rappresentare la nostra città davanti a questa platea», ha quindi illustrato la visione strategica dell’amministrazione guidata dal sindaco Maria Limardo, «una visione con una chiara idea di sviluppo secondo la quale nessun territorio, frazione o periferia debba essere lasciato indietro. Una visione basata su capacità di programmazione, progettazione e realizzazione di interventi con i quali la città potrà finalmente cambiare volto». D’altronde, come spiegato dagli stessi organizzatori del Festival, «la rigenerazione urbana è ormai al centro delle politiche pubbliche e di molte iniziative private, adottate con lo scopo di ridefinire il disegno urbano, gli spazi pubblici, il riuso e la valorizzazione del patrimonio dismesso o abbandonato. Un tema di stretta attualità, specie se si considera l’importanza rivestita nella realizzazione degli obiettivi del Pnrr: è grazie a quei fondi intercettati dall’esecutivo Limardo, per un totale di 20 milioni di euro, che si potranno realizzare i 13 interventi». «Ma molti altri – ha chiarito l’assessore Corrado – sono i progetti già redatti o in fase di redazione. Un lavoro di squadra che sta regalando molte soddisfazioni alla città ed apprezzamenti anche fuori dalla nostra provincia. Come dimostra, da ultimo, l’invito ricevuto per replicare la presentazione odierna anche alla manifestazione finale di “Città in scena” che si terrà a dicembre a Roma».

