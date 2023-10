A Vibo si vuole la “Pace ora”: manifestazione contro le guerre

Su corso Vittorio Emanuele III a Vibo Valentia si è svolta la manifestazione “Pace Ora” organizzata dall’Anpi, dalla Cgil, da Libera e altre associazioni compresa l’Unicef contro le guerre. In particolar modo l’attenzione dei manifestanti si è concentrata sul conflitto in Medio Oriente che sta caratterizzando le cronache dell’ultimo periodo. Presenti anche i rappresentanti territoriali del M5s, del Movimento federalista europeo, l’associazione Insieme per il bene comune, il Wwf. «Non c’è pace senza democrazia e libertà. E noi – ha detto il presidente dell’Anpi Vibo, Carmine Armellino – siamo qui a testimoniarlo». E ancora, «in questo conflitto – si legge in un post Facebook di Libera Vibo -, come in tutti gli altri che affliggono gli esseri umani del nostro pianeta, si è dato sempre più spazio alla voce tonante delle armi e sempre meno importanza all’azione pacificatrice della diplomazia, al dialogo tra le parti, al confronto ed all’ascolto reciproco. È tempo, dunque, che la diplomazia si riappropri del suo ruolo e che tacciano le armi. È tempo che cessino le stragi di civili, che vengano spezzate o condannate ad un’esistenza sofferente le vite dei bambini. Nel medio oriente si porti a termine il processo politico e diplomatico per la costituzione effettiva di uno Stato di Palestina, che possa garantire piena libertà e dignità ai palestinesi, e, nel contempo, pace e sicurezza nei rapporti con il popolo, e lo Stato, di Israele. La guerra è una sconfitta per tutti, a prescindere dalla nazionalità, dalla religione, dall’etnia.»

LEGGI ANCHE: Vibo, il M5S aderisce alla manifestazione “Pace Ora” prevista per sabato

Guerra in Medio Oriente, l’associazione Ande: «Si lavori per il cessate il fuoco a Gaza»