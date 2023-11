È deceduto a 111 anni Vincenzo Nardi, il “nonnino” di Simbario e della Calabria

Era per tutti “il nonnino della Calabria”, perché era il più anziano in Calabria. Vincenzo Nardi è deceduto proprio nel giorno in cui vengono ricordati i morti all’età di 111 anni a Simbario. Traguardo che aveva raggiunto neanche troppo tempo fa in quanto il suo ultimo compleanno lo aveva festeggiato lo scorso 14 ottobre. Nato il 1912, la sua vita è un percorso tra gli eventi più significativi della storia contemporanea: due guerre mondiali, regime fascista, nascita della Repubblica e via fino a oggi. «La vita non è altro che un vento, oggi tira, domani niente», aveva detto durante una puntata del format di LaC Tv “Primi piani”. Quattro figli e diversi nipoti, frutto del matrimonio con il suo «grande amore». E poi tanti amici lontani, sparsi tra America, Germania e Francia, «che mi vogliono bene come un fratello», raccontava. Il segreto della longevità? Forse l’aria di paese o il cibo. Alimenti particolari? «Mangiavo tutto quello avevo», diceva Vincenzo Nardi. Allora ci tenne a dare anche una raccomandazione ai giovani: «La paura vi fa perdere il sentimento, camminare sicuro e occhi aperti».

