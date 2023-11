Natale a Briatico: il Comune chiama a raccolta associazioni, cooperative e artigiani

Briatico avvia l’iter per stilare un calendario iniziative pensate per il periodo natalizio, Capodanno e la festa della Befana. L’obiettivo è quello di promuovere attività ludico-ricreative, del tempo libero e delle tradizioni. Al contempo si punta ad abbellire vie e spazi del territorio con la presenza di luminarie artistiche. Da qui la manifestazione d’interesse indirizzata ad associazioni, cooperative sociali, fornitori, ditte, artigiani e volontari del terzo settore. Si potrà informare l’amministrazione comunale – tramite posta elettronica o al protocollo dell’ente – della propria disponibilità a garantire i loro servizi, forniture e prestazioni durante il periodo natalizio. Dovrà essere specificata la natura e la qualità delle prestazioni e le loro eventuali richieste economiche. In merito agli addobbi natalizi si consiglia di effettuare un sopralluogo prima di ogni preventivo. Il termine ultimo per poter inoltrare le proposte è fissato al 20 novembre.

