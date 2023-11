Castagnata di san Martino: tutto pronto a Briatico per l’evento targato Proloco

Prosegue l’impegno della Proloco di Briatico a favore del territorio. È attesa per sabato 11 novembre, dalle ore 17.00, la “Castagnata di San Martino”. L’appuntamento, che gode del patrocinio del Comune di Briatico, si terrà in piazza IV Novembre. Per i membri del sodalizio si tratta di «un momento conviviale da vivere tutti insieme dove si potranno degustare caldarroste e bere dell’ottimo vino». Si cerca, anche nel periodo autunnale, di garantire nei piccoli centri occasioni di incontro e socialità. Appuntamenti apprezzati in modo particolare dai più giovani e dalle famiglie che stanno rispondendo con partecipazione alle iniziative portate avanti dalla Pro loco e dalle altre associazioni presenti nel comprensorio briaticese. Le novità in vista delle festività Natalizie, non mancheranno. Il Comune è al lavoro per la stesura di una programmazione in grado di coinvolgere un’ampia platea. Proprio nei giorni scorsi, la compagine amministrativa guidata dal sindaco Lidio Vallone ha pubblicato, tramite i propri canali istituzionali, una manifestazione d’interesse indirizzata ad associazioni, cooperative sociali, fornitori, ditte, artigiani e volontari del terzo settore. Si potrà informare l’amministrazione comunale – tramite posta elettronica o al protocollo dell’ente – della propria disponibilità a garantire i loro servizi, forniture e prestazioni durante il periodo natalizio. Dovrà essere specificata la natura e la qualità delle prestazioni e le loro eventuali richieste economiche. Il termine ultimo per poter inoltrare le proposte è fissato al 20 novembre.

