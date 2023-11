Fondazione Natuzza, tutto pronto per i 30 anni dall’arrivo della statua della Vergine

Natuzza Evolo

«La Madonna è bellissima! Mi appare molto giovane, come una ragazza di 15-16 anni, vestita di bianco, con la pelle scura, sollevata da terra e tutta piena di luce». Così la Serva di Dio Natuzza Evolo descriveva la Vergine Maria, parlando delle apparizioni e dei colloqui avuti con lei nell’arco della propria vita. A conti fatti, nello stesso modo in cui oggi è raffigurata nella statua “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”, realizzata a Ortisei e giunta a Paravati nel 1993. Ad impartirle la benedizione, quel giorno, fu il vescovo dell’epoca Domenico Tarcisio Cortese, lo stesso di cui proprio oggi 11 novembre ricorre il giorno della morte, avvenuta nel 2011. Il 30esimo anniversario dell’arrivo nella frazione di Mileto della scultura delle Madonna nelle sembianze di una giovinetta si festeggerà domani 12 novembre, all’interno della grande spianata della Fondazione di religione e di culto, voluta dalla mistica con le stigmate calabrese per la realizzazione della Villa della Gioia. Attesi migliaia di pellegrini. Tra questi, tanti appartenenti ai cenacoli mariani sparsi per il mondo su ispirazione della Serva di Dio, morta il giorno di Ognissanti del 2009.

La ricorrenza sarà commemorata, alle ore 10.30, con una celebrazione eucaristica presieduta all’interno della Grande chiesa dal vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro. La santa messa si doveva inizialmente tenere all’aperto, sul sagrato dell’edificio sacro. Le avverse condizioni metereologiche previste per domani, però, alla fine hanno consigliato il rettore padre Michele Cordiano di spostarla all’interno della chiesa “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”. La statua, realizzata dal maestro Conrad Moroder su indicazione della stessa Natuzza Evolo, presenta la Vergine Maria con il volto sorridente, in cammino e non statica, con le braccia aperte e leggermente inclinata in avanti, nell’atto di una giovane mamma che si piega ad accogliere i propri figli. Una messa è prevista anche in serata, alle ore 18. Per tutto il corso della giornata i pellegrini potranno anche fare visita e sostare in preghiera presso la tomba di Mamma Natuzza , situata in una cappella interna della Casa per anziani “Monsignor Pasquale Colloca”. La stessa dove, 14 anni fa, terminò la propria esistenza terrena.

LEGGI ANCHE: Anniversario morte Natuzza, il vescovo: «La ‘ndrangheta piaga della provincia» – Video

Mileto, celebrati i 93 anni della dedicazione della basilica cattedrale

Natuzza Evolo, monsignor Renzo ripercorre la strada per la sua venerabilità