Cisl Calabria, focus su dimensionamento scolastico e relativi effetti sul territorio

Nella sede regionale della Cisl Calabria si è riunito l’esecutivo della Cisl Scuola, per programmare le attività in vista delle prossime scadenze e per analizzare questo scorcio di inizio anno scolastico. «Alla presenza del segretario generale Raffaele Vitale e dei componenti di segreteria Giuseppe Moio e Marisa Veltri, unitamente ai segretari generali territoriali Alfredo Silipo (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia) e Enzo Groccia (Cosenza), a Giuseppe Cavallo (coordinatore dei Dirigenti scolastici Calabria) e a Vincenzo Guida (espero e formazione professionale) oltre al consueto supporto di Arcangelo Carbone già segretario generale – si fa rilevare – sono stati analizzati i dati del tesseramento 2023 che hanno testimoniato il grande impegno della Cisl Scuola nazionale e di quella regionale (+4,26 % iscritti rispetto al 2022) a conferma del lavoro svolto e della vicinanza, del nostro sindacato, alle problematiche dei lavoratori nel mondo della scuola. In attesa della firma definitiva del Ccnl (prevista per fine novembre/primi di dicembre) e delle novità del decreto anticipi (aumento dell’indennità di vacanza contrattuale), l’esecutivo regionale ha messo in programma una campagna di sensibilizzazione dei lavoratori della scuola in vista della manifestazione del 25 novembre a Roma, iniziativa ritenuta necessaria per dare un contributo per migliorare la manovra finanziaria e costruire un nuovo patto sociale». Al contempo «sono state poi portate in discussione le novità riguardanti le recenti vicende giudiziarie sul discusso dimensionamento e dei possibili sviluppi che il piano regionale potrebbe riservare anche alle nostre istituzioni scolastiche, con preoccupanti ripercussioni sull’organizzazione scolastica periferica. Sempre l’esecutivo ha messo in programma una serie di iniziative di formazione che vedranno impegnati i nostri relatori nazionali e regionali in vista dei futuri concorsi per Dirigente Scolastico e per Docenti, oltre a una campagna di attività con incontri territoriali per l’esame di specifici argomenti (Espero, Cir ds, Diritto allo studio). L’esecutivo – si rimarca infine- ha concluso i lavori programmando di convocare un consiglio generale regionale, entro la fine di dicembre, per discutere degli impegni della Cisl Scuola Calabria per il nuovo anno, ormai alle porte».

