Mileto, restringimento della carreggiata sulla strada statale 18

Lungo la strada statale 18 “Tirrenica Inferiore”, è attivo un restringimento della carreggiata in corrispondenza del territorio comunale di Mileto. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di alcuni lavori di ristrutturazione, autorizzati dal comune, che hanno causato problemi d’instabilità ad un edificio adiacente. In attesa di un’ Ordinanza comunale, rimane attivo il senso unico alternato dal km 450,000 al km 450,700, per consentire le verifiche tecniche e strutturali indispensabili.

