Briatico, il Comune lavora alla realizzazione di un “Hub parking”

L’amministrazione comunale di Briatico è pronta a realizzare, in località San Giorgio, un intervento di riqualificazione denominato “Hub parking – Accessibilità e fruibilità turistica in Calabria”, mediante la realizzazione di un parcheggio di nuova generazione, dotato anche di stazioni per la ricarica di veicoli elettrici. Con la designazione di gara già avviata, si dà corso a quanto trasmesso a inizio novembre alla Regione Calabria – Dipartimento turismo, marketing territoriale e mobilità, con il progetto esecutivo redatto dal tecnico incaricato. Per l’amministrazione comunale, «l’attrattiva turistica di un territorio dipende non solo dalla dotazione di risorse naturali e culturali, ma anche dal sistema dei servizi turistici integrati per la migliore fruizione dei luoghi. Dunque, l’accessibilità alle destinazioni turistiche, il sistema della mobilità e i servizi connessi sono tra i fattori determinanti della competitività attuale e futura – spiega l’ente locale -, in quanto tra i principali elementi considerati dal viaggiatore al momento della scelta della vacanza». L’avviso pubblico della Regione per l’assegnazione, tramite procedura selettiva, di contributi a favore dei Comuni, nasce per migliorare l’accessibilità delle aree a maggiore vocazione turistico-culturale della Calabria attraverso la realizzazione di interventi destinati alla realizzazione di parcheggi pubblici, servizi e attrezzature a supporto di tali aree. In particolare, saranno sostenuti investimenti volti alla realizzazione di nuovi parcheggi turistici stabili e aggiuntivi agli esistenti su aree di proprietà comunale; riqualificazione e recupero di spazi ed aree libere e anche già adibite, in maniera occasionale, a parcheggi turistici.

