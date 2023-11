Scuola dell’infanzia, a San Calogero contributi dal Comune per i ticket mensa

In campo risorse per oltre 9mila euro. Altre somme destinate per l’acquisto di materiale utile per l’apprendimento di bimbi con disabilità

Per l’abbattimento delle spese sostenute dalle famiglie con bambini da 3 a 6 anni per la mensa scolastica, l’amministrazione comunale di San Calogero ha inteso mettere a disposizione una cifra di 9mila e 191 euro. Le risorse consentiranno l’erogazione di ticket mensa quale contributo economico a favore dei genitori di piccoli alunni iscritti e frequentanti le scuole dell’infanzia pubblica statale. L’ente, nel dettaglio, aveva ricevuto una somma di 11mila e 852 euro distinta in 9mila e 955 euro per le scuole dell’infanzia, 1.896 euro per i servizi educativi nido. L’ufficio del “Piano di azione pluriennale sistema educazione e istruzione” aveva al contempo precisato che le somme assegnate sono «vincolate al servizio mensa, trasporti alunni, acquisto strumentazione tecnica o servizi idonei a facilitare la frequenza e l’apprendimento di utenti con handicap». Pertanto, si è deciso di destinare 9.191 euro per servizio mensa dei bimbi dell’asilo, 764 euro per l’acquisto di materiale utile a bambini con disabilità. Le famiglie possono presentare istanza di erogazione ticket mensa, anno 2023-2024, mediante apposita modulistica presente sul sito dell’ente o da ritirare presso l’ufficio amministrativo del Comune.

LEGGI ANCHE: Natale a Briatico: il Comune chiama a raccolta associazioni, cooperative e artigiani

Cisl Calabria, focus su dimensionamento scolastico e relativi effetti sul territorio

Sicurezza stradale a scuola, il “Gruppo 25 giugno” fa tappa al plesso “Larussa” di Serra