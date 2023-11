Consiglio provinciale di Vibo: passa la proposta di Piano del dimensionamento scolastico

Corrado L’Andolina

La riorganizzazione della rete scolastica nel Vibonese che prevede undici tagli su trentadue Autonomie e che per settimane è stata al centro del dibattito sociale e politico, incassando un secco No da parte dei consiglieri della Provincia di Vibo Valentia Marco Miceli, Carmine Mangiardi, Maria Teresa Centro, Alessandro Lacquaniti, Domenico Tomaselli ed Elisa Fatelli, è passata oggi in Consiglio provinciale. La Proposta del Piano di dimensionamento scolastico, è stata infatti votata positivamente dal presidente Corrado L’Andolina e dai consiglieri Marilena Briga, Daniele Galeano, Carmine Mangiardi e Roberto Scalfari. Si sono astenuti i consiglieri Elisa Fatelli, Domenico Tomaselli, Marco Miceli e Maria Teresa Centro, mentre non hanno partecipato al voto i consiglieri Alessandro Lacquaniti e Giuseppe Leone, e proprio l’assenza di questi ultimi ha assicurato il passaggio della proposta ed evitato, così, il commissariamento. Il consigliere Lacquaniti aveva chiesto di votare per un’Autonomia in più, orientandola su Fabrizia e con le scuole di Nardodipace e Mongiana, ma il presidente L’Andolina ha considerato la proposta irricevibile, sia perché la Conferenza d’Ambito si era già pronunciata su altra proposta, sia perché il numero delle Autonomie assegnato è inderogabile. Il consigliere Marco Miceli ha ancora una volta sottolineato che “il Vibonese è penalizzato”, mentre Giuseppe Leone ha osservato un “impoverimento della realtà dirigenziale scolastica su Nicotera”. Sulla stessa linea il commento del consigliere Domenico Tomaselli il quale ha espresso contrarietà sui criteri che hanno comportato significativi tagli in un settore cruciale della vita pubblica. L’assise ha preso atto sia della sentenza della Corte Costituzionale che di quella del Consiglio di Stato che ha rigettato il ricorso delle Regioni e dato ragione al Ministero.

Altro punto importante dell’odierni Consiglio è stata la variazione di assestamento generale di Bilancio passata con i voti del presidente Corrado L’Andolina e dei consiglieri Marilena Briga, Daniele Galeano, Roberto Scalfari, Carmine Mangiardi, Elisa Fatelli, Alessandro Lacquaniti e Giuseppe Leone. Hanno invece Votato contro: Maria Teresa Centro, Marco Miceli e Domenico Tomaselli. La variazione consisteva sostanzialmente in un assestamento su alcuni interventi della viabilità, poche variazioni e di natura più tecnica che politica. Sempre durata la seduta è stata riscontrata l’interrogazione del consigliere Giuseppe Leone sui lavori della strada provinciale per Nicotera come da nota tecnica predisposta dall’Ufficio diretto dall’Ingegnere Maria Conocchiella. Tornando alla proposta di Piano di dimensionamento scolastico, riavvolgendo il nastro di tutta la vicenda con annesse “opposizioni” alla bozza, la sua elaborazione era stata effettuata dallo stesso presidente della Provincia dopo due incontri ufficiali con i sindacati e i dirigenti scolastici, un incontro con i Comuni, divisi per aree e articolati in tre differenti riunioni, e molteplici interlocuzioni con il Dipartimento di Pubblica Istruzione della Regione. Inoltre, erano sono stati acquisiti i pareri ufficiali dei Comuni e degli Istituti Comprensivi e nel mese di ottobre, la Conferenza d’ambito che comprende tutti i dirigenti scolastici e tutti i rappresentanti comunali che si sono espressi, in larga maggioranza, si era espressa favorevole alla proposta di Piano.

LEGGI ANCHE: Dimensionamento scolastico nel Vibonese: parla il presidente L’Andolina e illustra la realtà dei fatti

Provincia di Vibo, consiglieri contro il Piano scolastico: presentano emendamento ma non lo votano

Dimensionamento scolastico nel Vibonese, via libera dai primi cittadini

Piano di dimensionamento scolastico a Vibo, in quattro disertano il Consiglio provinciale

Il Movimento 5 stelle contro il dimensionamento scolastico, il dibattito a Vibo Valentia – Video

Dimensionamento scolastico a Vibo, No alle linee guida nazionali da 6 consiglieri provinciali

Piano di dimensionamento scolastico a Vibo, in quattro disertano il Consiglio provinciale