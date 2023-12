Inaugurata la nuova centrale operativa del 112 alla Cittadella Regionale

Il numero unico europeo per le emergenze è attivo dalla giornata odierna. Per l'inaugurazione del Cur in Calabria sono intervenuti anche la presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi

Da oggi 5 dicembre sarà attivo anche in Calabria il Numero unico europeo per le emergenze (Nue 112), da chiamare per i servizi di emergenza in tutti gli stati dell’Unione Europea. Si può contattare il Nue, gratuitamente da rete fissa o mobile, anche quando il telefono è privo di Sim, per richiedere urgentemente un intervento delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco, dell’assistenza sanitaria e dell’assistenza in mare. Il modello prevede una Centrale Unica di Risposta (Cur), installata presso la Cittadella Regionale di Catanzaro, nella quale vengono convogliate le linee 112, 113, 115 e 118. Gli operatori, formati per gestire una prima risposta alla chiamata, smistano le richieste agli enti responsabili della gestione delle emergenze. Il Nue 112 è raggiungibile anche tramite l’app “Where are U” dedicata agli smartphone, che consente di inviare una chiamata di emergenza con l’invio automatico al Cur dei dati relativi alla localizzazione del chiamante ricavati dal sistema Gps del telefono. E proprio nella mattinata odierna il presidente della Regione Roberto Occhiuto, la presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola, il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani e il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, hanno inaugurato la nuova Centrale operativa regionale del 112, il Numero di emergenza unico europeo (Nue). La Centrale operativa è stata allestita al piano terra della Cittadella Regionale. Durante l’evento è stata simulata una chiamata al 112, con l’attivazione dei relativi e immediati protocolli per il pronto intervento degli operatori di soccorso o di pubblica sicurezza richiesti.

