Vibo, valorizzazione del territorio comunale: interventi per il centro città e Vibo Marina

Una veduta di Vibo Marina

Il Comune di Vibo Valentia punta sui progetti di valorizzazione del territorio comunale anche attraverso diverse collaborazioni con associazioni, scuole e cittadini. L’ente locale ha recentemente stipulato, tra gli altri, un patto per la città con l’associazione commercianti “Stella Polare” di Vibo Marina per la realizzazione di un progetto finalizzato al decoro e alla riqualificazione di alcune vie e alcuni istituti scolastici della frazione costiera. “L’amministrazione comunale presta particolare attenzione alla promozione culturale del proprio territorio, valorizzandone il patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale e che cura da diversi anni l’organizzazione e la realizzazione di un programma di manifestazioni culturali e di spettacolo, le quali rappresentano un valido strumento per incrementare e incentivare l’afflusso turistico e nel contempo per promuovere l’immagine del Comune”, evidenzia l’ente locale nella delibera di giunta. “Tra le citate azioni – aggiunge l’esecutivo guidato dal sindaco Limardo – è compresa la collaborazione del Comune a manifestazioni organizzate da associazioni e operatori economici nonché organizzatori privati proponenti iniziative che contemplano attività culturali e di animazione, attività mercatali e artigianali su aree pubbliche della città, tese al rilancio e all’attrattiva del sistema distributivo economico-commerciale-artigianale“.



Nei dettagli, la realizzazione dell’iniziativa riguarderà il posizionamento delle cassette balconiere con piante fiorite presso le ringhiere di via Michele Bianchi, via Cristoforo Colombo e via Emilia; la piantumazione di rosai rampicanti lungo i ponti della ferrovia; il decoro e la pulizia della pinetina adiacente la scuola elementare “Presterà”; il decoro delle aree adiacenti alla scuola media “Amerigo Vespucci”; la pulizia e il posizionamento di piante fiorite alle basi degli alberi in via Michele Bianchi e nelle traverse adiacenti. Sarà dunque l’associazione commercianti “Stella Polare” di Vibo Marina a dare un notevole contributo nell’ambito del decoro urbano nelle principali vie della frazione costiera e nelle aree pertinenti a due scuole statali. Riguardo gli interventi di tutela, valorizzazione e abbellimento di diverse aree urbane del territorio di Vibo Valentia, l’amministrazione comunale ha approvato e sottoscritto un altro accordo di partenariato e/o Patto della Città tra l’istituto “M.Morelli – D.Colao” relativo al progetto Street Art “RaVViviamo” volto migliorare l’aspetto estetico del centro storico, del corso Vittorio Emanuele III e del corso Umberto, con riferimento alle attività commerciali ubicate nelle predette zone. Il progetto prevede, tra l’altro, l‘affissione sulle vetrine degli immobili adibiti ad attività commerciali liberi/sfitti di poster ovvero la pitturazione delle serrande con delle immagini rappresentanti particolari delle opere concordate con l’amministrazione, realizzate dagli studenti del liceo artistico “D.Colao” di Vibo Valentia, previa autorizzazione del proprietario dell’immobile che si impegnerà a non rimuoverli per non meno di un anno dalla

loro esecuzione. Per la realizzazione del progetto l’amministrazione ha indetto una manifestazione d’interesse rivolta ai proprietari di negozi liberi/sfitti nella zona del centro storico interessati all’iniziativa.

