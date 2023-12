A San Costantino messa “inclusiva” per la Giornata delle persone con disabilità

Messa “inclusiva”, a San Costantino Calabro, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. La sacra funzione, incentrata sul tema dell’integrazione sociale, è stata celebrata nella chiesa matrice dal parroco don Oreste Borelli, alla presenza di numerosi fedeli e delle massime autorità civili, politiche e militari del territorio. Tra queste, lo stesso sindaco Nicola De Rito. L’iniziativa è stata promossa anche quest’anno dalla locale associazione “Disabili senza barriere” presieduta dall’attivo Rocco Deluca, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e l’ausilio della parrocchia. Don Borelli, nel corso della sua omelia, ha sottolineato l’impellente esigenza di dire basta all’indifferenza nei confronti delle persone fragili e indifese della nostra società. Parole accorate per affermare diritti fondamentali del vivere civile, ancora oggi spesso disattesi, pronunciate nel corso di una giornata che, voluta dall’Onu, da 31 anni si propone di accendere i riflettori sulla problematica, di promuovere la piena ed equa inclusione sociale delle persone con disabilità e di combattere ogni forma di discriminazione. L’Agenda 2030, nello specifico, si pone il fine di “non lasciare nessuno indietro” e inserisce l’emancipazione delle persone con disabilità tra i 17 obiettivi per giungere a uno sviluppo sostenibile e, ancora, per delineare insieme scelte e iniziative che migliorino la qualità della vita e della mobilità e accrescano la sensibilità collettiva verso l’abbattimento di ogni barriera. Il tutto, senza trascurare quelle immateriali e culturali, meno evidenti ma non meno oppressive ed emarginanti. Al termine della celebrazione eucaristica, nella saletta della chiesa matrice i presenti hanno partecipato a un sano momento conviviale, caratterizzato dal classico taglio della torta.

LEGGI ANCHE: Paravati, conto alla rovescia per l’apertura della “Casa di Babbo Natale”

Un Natale ricco di eventi a San Calogero: presentato il cartellone

Ricadi, celebrata la messa di Santa Barbara patrona dei Vigili del fuoco