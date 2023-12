Paravati, conto alla rovescia per l’apertura della “Casa di Babbo Natale”

Per il secondo anno consecutivo riapre a Paravati la “Casa di Babbo Natale”, allestita all’interno della scuola per l’infanzia di via Trieste, situata nei pressi della chiesa parrocchiale di Santa Maria degli Angeli e dell’oratorio intitolato alla Serva di Dio Natuzza Evolo. Davvero una bella notizia per grandi e piccini. La dimora di Santa Claus sarà inaugurata venerdì 8 dicembre alle ore 17.30, nel giorno in cui la Chiesa universale festeggia l’Immacolata Concezione. Il tutto sarà suggellato con il classico taglio del nastro e un ricco programma che prevede, nello specifico, una tombolata, musica e karaoke, sotto la guida di Luca Petrolo, e la presenza di un laboratorio per la creazione di letterine per Babbo Natale, di un servizio “Truccabimbi” e di uno spazio in cui si potranno gustare zeppole, ciambelle, panini e bibite calde. Lo scorso anno la casa è stata letteralmente presa d’assalto dalle famiglie residenti nel Vibonese, e non solo, felici di farsi fotografare e immortalare tra le braccia o accanto a Babbo Natale. La speranza degli organizzatori è che il successo si possa ripetere anche in questa edizione, anche perché molte sono le novità rispetto al passato. Nel corso di queste festività natalizie, aperture sono programmate anche nei giorni 17, 25 e 26 dicembre e 6 gennaio. E pure in tali occasioni il rifugio di Santa Claus potrà essere ammirato in modo gratuito. A far sì che il sogno divenga realtà, anche in questo Natale 2023 sarà l’associazione onlus “Michele Turco”, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Mileto. La realtà di terzo settore è sorta a Paravati all’indomani della morte improvvisa e prematura di un giovane di Paravati, avvenuta nel 2020.Da lì la decisione di papà Cosimo, mamma Daniela e del fratello Samuel di fare in modo che la scomparsa del loro caro non risultasse vana e, anzi, servisse ad alleviare le sofferenze di altre persone e a migliorare la società. L’iniziativa della Casa di Babbo Natale rientra appieno in questo contesto, realizzata anche grazie al prezioso contributo di decine di volontari, a lavoro per settimane per rendere memoria al compianto 19enne. Tra le novità di questa edizione, la realizzazione del Calendario 2024 “I battiti del tempo”, ispirato ai “battiti del cuore” di Michele, che ancora oggi continuano a pulsare dal cielo attraverso le iniziative benefiche promosse dall’associazione che porta il suo nome.

