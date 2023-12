Vibo, l’associazione “Amici di Denise” dona dei pensieri al reparto di Pediatria

Le attenzioni ai piccoli pazienti dell’ospedale di Vibo Valentia non mancano ad arrivare soprattutto durante il periodo natalizio. Così, nei giorni scorsi, l’associazione “Amici di Denise” ha rivolto un pensiero oltremodo gradito al Reparto di Pediatria dello “Jazzolino” diretto dal dottor Braghò. “Abbiamo effettuato una donazione di materiale richiesto dal primario Braghò – ha fatto sapere l’associazione – che ha compreso la consegna di 2 televisori 32 pollici, 5 termometri elettronici dual mode, un’apparecchiatura per la terapia dell’aerosol, giochi, libri e materiale da disegno”. Inoltre, è stato consegnato un piccolo pensiero a ogni bambino ricoverato in reparto. La consegna dei pensieri è stata caratterizzata da momenti di gioia e convivialità caratterizzati dai sorrisi dei piccoli degenti. “Amici di Denise” è un’ associazione di Cinisello Balsamo nata per ricordare Denise Quattrocchi scomparsa all’età di 21 anni. [GUARDA FOTO IN BASSO]

