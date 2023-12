Arrivo nuovi carabinieri in provincia di Vibo: il benvenuto del sindaco Limardo

“In qualità di sindaco della città capoluogo, do il benvenuto e l’augurio di buon lavoro ai 16 nuovi carabinieri appena giunti al comando provinciale di Vibo Valentia, che verranno impiegati per fronteggiare quei reati che colpiscono in particolare gli anziani, le donne e le fasce deboli in generale. Non posso quindi che ringraziare il colonnello Luca Toti e il comando Legione Carabinieri Calabria per essersi adoperati affinché crescesse ancor di più la presenza dei rappresentanti dell’Arma sui nostri territori. Una presenza che è presidio di legalità, rifugio sicuro per chi è in difficoltà, e che rappresenta un punto di riferimento e un interlocutore imprescindibile anche per noi rappresentanti delle istituzioni”. Lo afferma il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, in merito all’annunciato arrivo di 16 nuovi militari provenienti dagli istituti di formazione dell’Arma e destinati alle varie stazioni carabinieri della provincia.

