Open Day all’istituto Tecnico Economico “Galileo Galilei” di Vibo

L’Istituto Tecnico Economico “Galileo Galilei” di Vibo Valentia offre una solida base culturale e allo stesso tempo favorisce lo sviluppo di competenze che permettono un immediato inserimento nel mondo del lavoro (in un’impresa o in un’attività autonoma). Con il diploma di Istituto tecnico è possibile proseguire gli studi all’Università, soprattutto nei corsi di laurea specifici del settore giuridico-economico, o specializzarsi ulteriormente presso gli Istituti tecnici superiori. La formazione offerta dall’Istituto è moderna e polivalente, intende sviluppare le attitudini al lavoro e si propone di far acquisire la capacità di affrontare i cambiamenti professionali e sociali e di utilizzare le nuove tecnologie. L’istituto propone diversi indirizzi, collegati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Specificamente: Amministrazione, Finanza e Marketing, per capire il mondo aziendale, assicurativo e finanziario: le attività delle aziende, come gestire la produzione, come promuovere i prodotti; Turismo, per entrare nel settore dei servizi turistici, imparare come valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico, esaltare le specificità dei diversi territori. Al percorso generale (“Amministrazione, finanza e marketing”) si affianca l’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, caratterizzato dalla gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e l’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, che si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. L’I.t.e., infine, ha da qualche anno ampliato la propria offerta formativa con il percorso sportivo-economico ( management dello sport). Vi è anche il percorso quadriennale che assicura il conseguimento delle stesse competenze previste per l’indirizzo A.f.m. di durata quinquennale, utilizzando metodologie didattiche innovative. La scuola presenterà la propria offerta formativa con l’open day, venerdì 15 dicembre dalle ore 15,00 alle ore 18,30. Durante questa giornata gli studenti delle scuole medie e le loro famiglie potranno visitare l’istituto (sia la sede centrale che quella di Mileto) e ricevere tutte le informazioni dettagliate sui vari indirizzi.

LEGGI ANCHE: “Open Day” allo Scientifico di Vibo: opportunità per studenti e famiglie di conoscere l’offerta formativa