Comune di Vibo: disco verde per i lavori di cimiteri e case popolari

A palazzo Luigi Razza è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria presso i cimiteri del comune di Vibo Valentia. Con una determina a firma dell’ingegnere Claudio Le Piane, incaricato della direzione del Settore n. 6 – Ambiente, manutenzione, gestione rifiuti – sono stati incaricati Rup l’architetto Andrea Nocita e Progettista e D.L. l’architetto Giuseppe Petruzza ed è stato autorizzato l’affidamento diretto dei lavori di che trattasi a un operatore economico di provata competenza, risultante dall’elenco degli idonei, con successive procedure sul Mepa. La somma complessiva impegnata è pari a euro 55.850,00 a carico del bilancio dell’esercizio 2023. Ammonta invece a 40mila euro la somma impegnata per i lavori di manutenzione straordinaria presso alcune case popolari del Comune di Vibo Valentia. Per il mantenimento del patrimonio edilizio è necessario effettuare degli interventi di manutenzione straordinaria di alcune case popolari e, vista l’urgenza del caso – da come si evince dalla determina – il Comune ha dunque proceduto all’approvazione del progetto esecutivo per affidare anche i lavori in questione mediante trattativa diretta sul Mepa. Anche la suddetta determina è a firma del dirigente responsabile del Settore, Claudio Le Piane.

