Vibo, piazza Martiri d’Ungheria: si accorciano i tempi per la cantierizzazione

Piazza Municipio, Vibo Valentia

Il Comune di Vibo Valentia intende riqualificare e valorizzare lo spazio urbano di piazza Martiri d’Ungheria, destinando per la realizzazione dell’intervento le risorse di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, che ha stabilito che “al Comune di Vibo Valentia è attribuito un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per spese di investimento”. Così, “al fine di conseguire un elevato livello di qualità urbana ed architettonica nella progettazione dello spazio pubblico, nella consapevolezza che il progetto gioca un ruolo fondamentale nei processi di trasformazione del territorio, è stato promosso un concorso di progettazione a due gradi, quale migliore strumento al fine di garantire la qualità della progettazione, a tutela dell’anonimato, consistente nell’elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica finalizzato all’individuazione della soluzione progettuale più idonea per la riqualificazione della piazza Martiri d’Ungheria, sia sotto il profilo di inserimento urbanistico, che nell’aspetto architettonico, impiantistico e funzionale. Lo scorso mese di giugno la giunta comunale di Vibo ha approvato il progetto definitivo dell’intervento di “Rigenerazione e riqualificazione urbana di piazza Martiri D’Ungheria” costituito dal lotto numero 1 riguardante la sola piazza – per l’importo complessivo di un milione di euro – e dal lotto numero 2 denominato “Area scuola Garibaldi-Don Bosco e scuola D. Colao” per l’importo complessivo pari a 690mila euro. Il progetto è stato presentato a marzo dello scorso anno da parte del team di professionisti guidati di Raffaele Sarubbo, giovane architetto originario di Praia a Mare, ma studio a Lisbona, che si è aggiudicato il concorso di idee ideato dall’amministrazione comunale. L’iter per la riqualificazione di piazza Martiri D’Ungheria procede ed è stato ora disposto l’affidamento dei servizi di assistenza archeologica e scientifica in corso d’opera per tutta la durata delle operazioni di movimento terra e scavo, nonché l’elaborazione della documentazione giornaliera e le attività connesse all’intervento “Rigenerazione e riqualificazione urbana di piazza Martiri d’Ungheria – Lotto 1”, all’archeologa Giulia Marino. Il valore economico giornaliero del servizio complessivo a base d’asta per l’espletamento delle prestazioni professionali sopra riportate è pari ad euro 200,00, oltre Iva di legge e contributi previdenziali (se dovuti), fino alla concorrenza dell’importo complessivo di euro 8.500,00; il servizio affidato è onnicomprensivo dei rilievi e di quanto altro richiesto dalla stessa Soprintendenza e verrà contabilizzato in base alle giornate effettivamente svolte durante tutto l’arco dei lavori e fino alla concorrenza dell’importo impegnato. L’operatore economico affidatario – precisa il comune – è l’unico responsabile della produzione e della raccolta della documentazione scientifica di competenza, dei contatti con la Soprintendenza archeologica competente, nonché della redazione della documentazione finale. Nei mesi scorsi sono stati portati a compimento dall’amministrazione comunale le indagini archeologiche preliminari agli interventi di riqualificazione, richiesti dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria. Piazza Martiri d’Ungheria, dunque, è così arrivata al punto di essere cantierabile a breve, in concomitanza, probabilmente, ad altri punti della città capoluogo interessati da interventi di valorizzazione.

