Nel menù del cenone di Capodanno non può mancare sua maestà la cipolla rossa di Tropea

Ecco una carrellata di piatti tipici che verranno serviti sulle tavole dei vibonesi me che sono un "must" dal nord al sud della Calabria

Il 2023 giunge al termine, le famiglie si sono già organizzate per il gran cenone di Capodanno, tra chi andrà nei ristoranti e chi invece lo festeggerà a casa. Ma quali sono i piatti tipici, il cibo e le tradizioni della notte di Capodanno nel Vibonese e più in generale in Calabria? Dai piatti di carne al pesce, fino ai legumi e le verdure che non mancano mai, il nostro territorio è così vasto che un appassionato di cibo si diverte sicuro. Che sia chiaro, a noi calabresi non piace saltare i pasti, il contatore delle calorie è sempre acceso, se mangiamo molto a pranzo, sicuramente a cena c’è qualcosa da riscaldare e riprendere a mangiare, perché ogni scusa è buona alla fine. Difficile sapere i veri piatti tipici, però c’è da dire che ogni Vigilia (intendo davvero qualsiasi Vigilia) si mangia sempre pesce, ma comunque come si dice “famiglia che vai, tradizione che trovi”. Ho dato una occhiata a varie tradizioni familiari sparse per il territorio calabrese e vediamo quali sono i piatti tipici del cenone di Capodanno.

1. Antipasto mare e monti

Uno dei piatti che più mi preoccupa, perché la mamma e nonna calabrese svuota la credenza per creare l’antipasto mare e monti. Dai crostini di pane con cipolla rossa di Tropea Igp caramellata, o con salmone e peperoncino, alle polpette fritte di carne e melanzane, frittelle di zucca o di stocco, melanzana ripiena, mini parmigiana di melanzane, insalatina di seppie con carotine e poi due fette di sazizza e soppressata ci stanno sempre bene.

2. Pasta con lo stocco

Nel sud della Calabria è il re, sua maestà lo stocco, proposto in diverse salse, o per meglio dire in diversi Primi Piatti. Sicuramente lo spaghetto o linguine allo stocco, con olive verdi e nere, capperi, pomodorini, soffritto di cipolla, prezzemolo e peperoncino ha il suo fascino. Da sempre un piatto che piace proprio a tutti. Peccato che non è diffuso nel nord della Calabria.

3. Pasta china (pasta al forno)

Al contrario nel nord della Calabria regna “a pasta china” lo svuota credenze per eccellenza, dove i rigatoni al forno, incontrano un sugo bello ricco con pezzi di salame, soppressata, uova sode, caciocavallo e polpettine fritte. Naturalmente la parte più buona è quella in alto, dove si crea la crosticina che crea dipendenza.

4. Baccalà fritto

Il baccalà in Calabria, insieme al fratello stocco, regnano nel periodo festivo natalizio e si ripropone anche nella cena di capodanno. I filetti migliori vengono puliti, passati nella farina e fritti, qualcuno fa anche la pastella, ma dipende molto dalla tradizione familiare. Il suo contorno sono ovviamente i “broccoli affucati” cotti nella terrina con sarde o semplicemente messi in a cuocere con un filo di olio e grattuggiata di pane croccante e parmigiano. C’è anche qualcuno che propone il baccalà in umido con patate e olive nere, cotti in padella.

5. Frittura mista di pesce

Il piatto che piace soprattutto alle “creature” ai bambini, la frittura mista di pesce con alici, polpi, calamari e seppioline. Ovviamente piace anche ai grandi , perché alla fine la frittura di pesce è un “uno tira l’altro”. Parlo per esperienza.

6. Polpettone e patate al forno

Si passa alla carne, ovvero al polpettone di carne accompagnato da patate al forno croccanti al rosmarino. Polpettone che viene realizzato con l’impasto però delle classiche polpette di carne, ma farcito anche con pezzi di prosciutto cotto e caciocavallo silano. Anche questa è una tradizione che varia da famiglia a famiglia.

7. Cotechino e lenticchie

È giunta mezzanotte e mentre voi fate il trenino per casa insieme ai vostri cugini, le mamme e le nonne sono già in cucina senza perdere il ritmo, che tirano fuori dal corno il cotechino con le lenticchie. Del resto la tradizione lo dice “portano soldi e salute”, ma dopo tutto quello che si è mangiato non so se sia davvero cosi. Naturalmente a fine cena non possono mancare i dolci natalizi avanzati, lupi e frutta secca, perché a capodanno si svuota un po’ tutto quello che c’è in casa… sicuramente la pancia invece rimane piena.

