Vibo, prorogato il contratto per 19 figure professionali che operano nei comuni dell’Ats

Il lavoro di 19 professionisti che operano all’interno dei comuni dell’Ats e svolgono importanti attività di vicinanza e sostegno alle persone bisognose, ma anche indagini socio – familiari su segnalazione di Questura o Procura, potrà continuare. Per alcune delle predette professionalità, – assistenti sociali, psicologi ed educatori – infatti, il 31 dicembre 2023 era prevista la scadenza del contratto, mentre per il mese di febbraio 2024 è prevista la scadenza per le professionalità di progettisti senior. Ma qualche giorno fa è arrivata la tanto agognata proroga. L’interruzione del lavoro svolto dai suddetti professionisti avrebbe comportato un pregiudizio per l’intera progettazione e per la continuità dell’assistenza agli utenti beneficiari degli interventi/sostegni. Così, l’Assemblea dei sindaci di Vibo, che già nella seduta dello scorso 6 dicembre 2023 ha deliberato l‘avvio delle procedure di stabilizzazione del personale dando indirizzo all’Ufficio di Piano, nelle more del completamento dell’iter procedurale, di garantire la continuità dei servizi assistenziali procedendo alla proroga dei contratti in essere anche per il periodo gennaio-dicembre 2024, ha reso possibile l’avvenuto proseguo delle attività di vicinanza, supporto, sostegno e molto altro ancora alle persone bisognose da parte dei professionisti che continueranno a lavorare all’interno dei comuni dell’Ambito territoriale.

La proroga dei contratti di collaborazione professionale a partita iva, sino al 31 dicembre 2024, riguarda i seguenti professionisti: Ilenia De Munda (assistente sociale); Caterina Ferraina (assistente sociale); Ilenia Pizzonia (assistente sociale); Antonio Massimo Barbieri (assistente sociale); Emanuela Pietropaolo (assistente sociale); Francesca Petrolo (assistente sociale); Maria Pia Sammarco (assistente sociale); Caterina Mazzitelli (assistente sociale); Eleonora Grasso (assistente sociale); Boninsegna (assistente sociale); Maria Rosaria De Filippis (assistente sociale); Maria Concetta Valente (psicologa); Caterina Coloca (psicologa); Giovanna Iannello (psicologa); Chiara Borello (psicologa); Anna Cerutti (Educatore); Giancarlo Cutuli (Educatore); Francesca Tornatora (Progettista senior), con decorrenza della proroga da giorno 1 marzo 2024; Pietro Squadrito (progettista senior), con decorrenza della proroga da giorno 1 marzo 2024. Saranno retribuite le sole ore effettivamente lavorate, con l’esclusione di eventuali ferie o permessi e il pagamento avverrà previa effettiva disponibilità delle somme da parte del Comune. La spesa necessaria, ammontante a complessivi euro 654.656,00, trova la necessaria disponibilità sulla Quota Servizi del F.P. annualità 2022 giusto Decreto della Regione Calabria del 6 dicembre 2023, a carico del Bilancio dell’esercizio 2024.

LEGGI ANCHE: Ambito territoriale di Vibo: al via la realizzazione del Pronto intervento sociale

Vibo, 17 assistenti sociali dell’Ambito territoriale a rischio proroga contratto

Vibo, si va verso la proroga del contratto per 17 assistenti sociali dell’Ambito territoriale

Vibo, l’Ats punta all’attivazione di un partenariato per percorsi di inclusione