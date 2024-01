Il doppiatore e attore Luca Ward esalta Pizzo: «Dolce scomposto? Portateci un tartufo»

«Sto fatto del Dolce ‘scomposto’ nei ristoranti sta sfuggendo di mano. Se non avete voglia di prepararlo, portateci un tartufo di Pizzo». Una battuta semplice ma capace di raccogliere centinaia di commenti e like. L’ironia dell’attore e doppiatore Luca Ward colpisce ancora. Il poliedrico artista, seguitissimo sui social, riesce con disarmante naturalezza a strappare un sorriso. Tra gli utenti, c’è chi ha raccontato la propria esperienza, chi esaltato il prodotto d’eccellenza simbolo della città napitina. Numerosi gli apprezzamenti per la comicità del doppiatore, noto al pubblico per aver dato la voce italiana a Russell Crowe nel celebre film “Il gladiatore” di Ridley Scott. Ma non solo. Luca Ward è molto attivo nel mondo del cinema, tv e anche in teatro. Ha iniziato in televisione da bambino lavorando in alcuni sceneggiati Rai. Con il suo timbro riconoscibile, ha doppiato anche attori del calibro di Hugh Grant e Antonio Banderas. Ha interpretato il personaggio di Massimo Forti nella soap-opera CentoVetrine e del duca Ottavio Ranieri nella serie tv Elisa di Rivombrosa, in onda su Canale 5. E ancora alla radio ha prestato la voce negli sceneggiati di Radio Due ai personaggi di Sandokan e di Diabolik. Dal 2018, è la voce narrante in “Ulisse, Il piacere della scoperta”, programma documentaristico di Rai 1. Nel film “Il re leone” del 2019, è stato la voce del re Mufasa.

