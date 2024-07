Sensibili ai silenzi, l’associazione San Pio X di Pizzo promuove gruppi di discussione…in spiaggia

L’iniziativa per consentire ai cittadini di uscire dall’isolamento e confrontarsi su temi di interesse comune. Primo appuntamento in località Savelli

L’ associazione San Pio X di Pizzo, da anni impegnata in prima linea nel sociale, nel settore sport e cultura ha promosso un gruppo di discussione denominato “Sensibili ai silenzi”. L’intento del sodalizio, che riunisce buona parte degli attivisti di “Adesione democratica”, è quello di organizzare una serie di incontri in alcune delle più note spiagge di Pizzo per affrontare ed approfondire tramite civili, quanto democratiche discussioni, tematiche di interesse pubblico. Gli incontri avranno inizio sabato 27 luglio alle ore 18:00, presso la spiaggia “Savelli” in Pizzo.

Qui si terrà il primo appuntamento avente ad oggetto il tema della politica, dei diritti e del ruolo del popolo. La discussione sarà moderata da Giuseppe De Caria e dell’avvocato civilista Antonella Marincola.

«L’ iniziativa – si legge nel comunicato della San Pio X – mira al coinvolgimento e alla sensibilizzazione dei cittadini verso questioni di interesse comune, affrontando le tematiche in presenza attraverso un dialogo civile e rispettoso delle opinioni di tutti». Tra le finalità, anche quella di «togliere le persone dall’ isolamento delle “prigioni social del web” per riportarle ad un contatto diretto tra loro. Il nome del gruppo di discussione “Sensibili ai silenzi” – spiega Giuseppe De Caria – nasce dall’ esigenza di avvicinarsi ai cittadini che si sentono rassegnati e impotenti dinanzi ai disagi quotidiani. Tramite il confronto si cercherà di affrontare le criticità e individuare le possibili soluzioni».