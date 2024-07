Inizia il nuovo corso Asd Pizzo: presentato l’intero staff tecnico

Il nuovo corso era già iniziato subito dopo la fine dell’ultimo campionato di Prima Categoria. Ora l’ufficialità. L’Asd Pizzo si è infatti presentata in tutti i suoi componenti dirigenziali, esponendo obiettivi e idee volte a far crescere il club in tutte le sue sfumature. All’interno del ristorante Le Castellane, dunque, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dello staff tecnico sia della prima squadra che quello del settore giovanile. Quanto allo staff tecnico che guiderà la prima squadra ecco chi saranno i timonieri: il nuovo mister sarà Giuseppe Barbieri con un passato tra Tropea, Spilinga e Parghelia mentre, ad affiancarlo, sarà l’allenatore in seconda Michele Pungitore. A rivestire l’incarico di direttore sportivo sarà Salvatore Fazzari, anch’esso proveniente dal Parghelia e con esperienze anche nel Capo Vaticano in Promozione. Completano lo staff tecnico Ivan La Gamba, peraltro ex giocatore della Real Pizzo, e che ricoprirà il ruolo di preparatore atletico e Francesco Zaccaria che sarà il preparatore dei portieri.

Il rinnovato entusiasmo del presidente Holmo Marino

Ad aprire la conferenza sono state le dichiarazioni del presidente Marino: «Ringraziamo innanzitutto il Main Sponsor Pippo Callipo e diamo un caloroso benvenuto all’allenatore mister Barbieri e al direttore Fazzari che ci hanno dato una grossa mano nella composizione della rosa che a breve accoglierà altri nuovi acquisti. Insieme al vice-presidente Laporta, e al segretario Maurizio Greco, abbiamo fatto di questi due anni una palestra in modo da muoverci con maggiore padronanza nel prossimo futuro. Non a caso abbiamo scelto di puntare su un blocco collaudato come quello che era a Parghelia. Quella che si mostra in questo momento è solo la copertina della squadra, poiché l’elemento fondamentale è il settore giovanile. A tal proposito stiamo trattando con interlocutori importanti per far cresce il nostro settore giovanile».

Le prime dichiarazioni di Fazzari e Barbieri

il ds Fazzari, il preparatore atletico La Gamba e il dt Greco

Presentati ufficialmente anche mister Giuseppe Barbieri e il ds Salvatore Fazzari. Di seguito le parole del tecnico: «Per me è un onore allenare l’Asd Pizzo poiché è stata anche una mia scelta personale dal momento che con questa città mi lega un affetto particolare avendo frequentato le scuole da giovane. In passato ero sempre portato a vedere giocare questa squadra e adesso è arrivato il momento di guidarla. L’obiettivo è sicuramente quello di lottare per i vertici, consapevoli che i campionati non sono facili da vincere». Sulla stessa scia anche il ds Fazzari: «È presto per parlare di obiettivi, anche perché da oggi parte il progetto Asd Pizzo che è a lungo termine. Stiamo cercando di portare un folto gruppo che giocava a Parghelia in modo da partire con una base già solida alle spalle».

Lo staff del settore giovanile al completo

La bontà del progetto intrapreso la si nota anche dalla composizione del settore giovanile, il quale a settembre sarà ai nastri di partenza in tutte le categorie. Tutte figure preparate e che vanno a formare uno staff competente: il mister dei Primi Calci sarà Italo Aracri, con patentino Uefa C che da decenni svolge questo ruolo; per la Categoria Esordienti ci sarà Alessandro Marcello mentre Michele Corona sarà il tecnico degli Allievi Regionali. Ed ancora Federico Alessandria sarà il mister della Juniores 2024/25 mentre Giuseppe Lo Gatto e Matteo Boragina saranno rispettivamente responsabile e direttore tecnico della Scuola Calcio e del settore giovanile. Il preparatore del settore giovanile sarà Gianni Procopio.

L’affiliazione con il Bari

A dare una panoramica sul settore giovanile è innanzitutto Gianni Procopio: «Diciamo che è un anno zero anche se non ci siamo mai fermati. Con il responsabile Lo Gatto poi c’è un progetto in evoluzione, dal momento che abbiamo siglato un accordo di affiliazione con il Bari». Ed è proprio Lo Gatto ad andare nel dettaglio: «Questa affiliazione porterà a degli incontri periodici, a mesi alterni, dove gli allenatori del settore giovanile del Bari verranno a vedere l’operato dei nostri tecnici. A gennaio invece andremo noi lì per osservare le sedute tecniche».

Le parole di Aracri, Corona e Alessandria

Voglia e determinazione per Michele Corona, tecnico degli Allievi Regionali: «Ho accettato subito il progetto perché, a differenza di altre società, questa è stata l’unica che si è messa subito all’opera per rapire tecnici e completare il settore giovanile. Con Lo Gatto e Boragina è bastato un solo incontro. Non è importante vincere ma formare i ragazzi». Quindi il commento di mister Aracri: «Ormai sono più di dieci anni che alleno i giovani di Pizzo e i Primi Calci è una categoria fondamentale perché si indirizzano i bambini. La parte tecnica ad oggi purtroppo si sta un po’ perdendo e per questo bisogna insistere su questo punto, senza dimenticare di infondere autostima». Sarà la prima avventura da mister per il giovane Alessandria, che guiderà la Juniores: «Colgo l’occasione per ringraziare la società per avermi dato questa possibilità a 19 anni. Penso che la Juniores bisogna essere un tutt’uno con la prima squadra e soprattutto che gli Under devono essere importanti. Avrò tanto da imparare con Barbieri e Corona».