Seconda Categoria, Spilinga è Campione d’inverno: battuto 3-0 il Briatico. Prima sconfitta stagionale per Francica che cade per 2-1

Si chiude col botto il girone d’andata del campionato di Seconda Categoria, caratterizzato dalla sua undicesima giornata. Al giro di boa, infatti, il Francica perde il primato in classifica in favore dello Spilinga che si laurea Campione d’Inverno. Avvincente anche la lotta in zona playoff con cinque squadre racchiuse in soli quattro punti. Ecco allora il resoconto dell’ultima giornata del girone d’andata.

Le gare della domenica

In occasione della giornata che completava la prima metà di stagione, tutte le gare si sono giocate di domenica e in contemporanea alle ore 14:30. Il match che suscitava più attenzioni, soprattutto in considerazione della classifica, era Nuova Medimo-Francica , con i padroni di casa che volevano accoricare in vetta mentre gli ospiti per chiudere il girone davanti a tutti. Ed è proprio nell’ultima giornata d’andata che il Francica perde la propria imbattibilità stagionale, cadendo per 2-1. Passano dodici minuti e i locali trovano il vantaggio con Cartolano, ripreso però da Longo. A tre minuti dal termine, però, arriva la doccia fredda timbrata da Nasso. Un k.o. che costa, come detto, anche il primato in classifica conquistato dallo Spilinga fresco Campione d’Inverno. I giallorossi, infatti, si impongono sul Briatico con un secco 3-0 senza particolari patemi. Primo tempo chiuso sul doppio vantaggio grazie alle reti di Maccarone e Miceli. Nella ripresa La Gamba cala il tris. Griglia play off per Girifalco e Ricadese, entrambe appaiate a quota 18 punti nonostante i due pareggi paralleli. Il Girifalco, infatti, fa 1-1 in casa dell’Amaroni grazie al gol di Conte che risponde a quello di Vonella.

La Ricadese, invece, fa 2-2 nel derby vibonese contro il Filandari in una gara vivace ed entusiasmante. Padroni di casa avanti dopo dieci minuti con Marturano ma la Ricadese perviene al pareggio con Preiti. Colacchio alla mezz’ora riporta avanti il Filandari ma ancora Preiti, nella ripresa, ristabilisce il definitivo equilibrio. Pari a reti bianche nell’altro derby vibonese tra San Costantino e Nuova Ada, con i giallorossi che continuano a non prendere gol. L’Academy Girifalco, infine, si impone sul Nuova Valle per 3-1 (doppietta di Conidi e rigore di Riey) e accarezza la zona play off.

Risultati e classifiche

Risultati: Academy Girifalco-Nuova Valle 3-1, Amaroni-Girifalco 1-1, Filandari-Ricadese 2-2, Nuova Medimo-Francica 2-1, Spilinga-Briatico 3-0, San Costantino-Nuova Ada 0-0

Classifica: Pol. Spilinga 24, Francica 21, Nuova Medimo 21, Girifalco 18, Ricadese 18, A. Girifalco 17, Nuova Ada 15, San Costantino 14, Filandari 10, Amaroni 8, Briatico 6, Nuova Valle 3

Prossimo turno: Academy Girifalco-Francica, Amaroni-Ricadese, Filandari-Briatico, Nuova Ada-Girifalco, Spilinga-Nuova Valle, San Costantino-Nuova Medimo