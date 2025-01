Seconda Categoria, lo Spilinga apre bene il suo 2025 battendo (0-2) la Ricadese. Torna a vincere dopo due turni il Nuova Ada

Il campionato di Seconda Categoria (Girone D) ritorna in campo e inaugura il proprio 2025 in occasione della decima giornata (la penultima d’andata). Tanta ancora la posta in palio per molte delle squadre coinvolte basti pensare alla vetta ma anche alla zona playoff. Il nuovo anno, comunque, si è aperto col botto e ha rimescolato nuovamente le gerarchie di classifica. Una graduatoria, però, che vede al momento due squadre in vetta con lo Spilinga che aggancia il Francica, ma con quest’ultima che non ha giocato causa maltempo e dunque con una partita in meno. Ecco allora il quadro completo di quanto accaduto nella decima giornata.

L’anticipo

Si parte con l’anticipo di giornata che vedeva di scena un match di alta importanza per i vertici della classifica. A scontrarsi, infatti, erano Ricadese-Spilinga rispettivamente terza e seconda della classe. E alla fine a sorridere è la compagine spilingese che apre il 2025 così come aveva chiuso il 2024: vincendo. I giallorossi si impongono nel big match di vertice per 0-2 grazie alle reti di Gaetano e Femia, tutte nella ripresa. Una vittoria che attesta la forza della squadra, che rimane col fiato sul collo del Francica.

Le gare della domenica

Una domenica pomeriggio caratterizzata dal maltempo e dalla insistenti piogge degli ultimi giorni che non accennavano a smettere. Proprio il maltempo ha portato innanzitutto ai rinvii di Francica-San Costantino e Briatico-Academy Girifalco. Continua a stupire il Nuova Medimo che, in casa della Nuova Valle, si impone con un pirotecnico 3-4. Gara che sembrava già archiviata nella prima frazione grazie alle reti di Nasso, Catalano e Cartolano mentre, nella ripresa, arriva il poker di Fioriti. I locali però hanno un prepotente ritorno e mettono paura agli ospiti, la rimonta però è solo sfiorata. La vetta per la Nuova Medimo adesso è distante solamente tre punti, in attesa ovviamente del Francica. Insidia la zona playoff anche il Nuova Ada che torna alla vittoria dopo due turni e lo fa davanti ai propri tifosi contro l’Amaroni. Di 2-1 il risultato finale maturato interamente nella prima frazione grazie a Varano e Marino. Sfiora il colpaccio esterno il Filandari che in casa del Girifalco passa con la rete di Colacchio ma, nella ripresa, i locali la ribaltano con le esultanze di Bruno e Todaro. Girifalco quarto, a meno quattro dal primo posto e in piena zona playoff.

Risultati

Ricadese-Spilinga 0-2

Briatico-Academy Girifalco rinv.

Francica-San Costantino rinv.

Girifalco-Filandari 2-1

Nuova Ada-Amaroni 2-1

Nuova Valle-Medimo 3-4

Classifica

Francica 21

Spilinga 21

Nuova Medimo 18

Girifalco 17

Ricadese 17

Nuova Ada 14

A. Girifalco 14

San Costantino 13

Filandari 9

Amaroni 7

Briatico 6

Nuova Valle 3

Il prossimo turno

Academy Girifalco-Nuova Valle

Amaroni-Girifalco

Filandari-Ricadese

Nuova Medimo-Francica

Spilinga-Briatico

San Costantino-Nuova Ada