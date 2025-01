Terza Categoria, il duo in vetta Zungrese-Tropea continua la marcia: battute Comprensorio Vibonese e Serra San Bruno

Una vetta camaleontica quella del campionato di Terza Categoria e che finora non ha visto una vera e propria leadership. Ciò a conferma dell’alta competitività che c’è e dell’ambizione di più di una squadra nel voler arrivare più in alto di tutti. Proprio per questo le carte ai vertici vengono costantemente rimescolate, come dimostra la nona giornata che vede al comando il duo Tropea-Zungrese.

L’anticipo

Innanzitutto già l’anticipo del sabato era di grande rilievo dal momento che aveva il potere di scalfire ulteriormente le gerarchie di vetta. In campo, infatti, erano Comprensorio Vibonese e Tropea. Continua, a tal proposito, il momento buio dei rossoblù in caduta libera. Quarta sconfitta consecutiva e tredici gol incassati nelle ultime quattro uscite, contando lo 0-3 contro il Tropea, con questi ultimi che sono appaiati in vetta con la Zungrese. Match sbloccato dopo soli sessanta secondi da La Rosa mentre alla mezz’ora è Calabria a raddoppiare. Nella ripresa definitivo tris di Russo.

Le gare della domenica

Nel pomeriggio di domenica tutte le altre gare, con in campo anche la Zungrese prima in classifica, in coabitazione appunto con il Tropea. Il club bianco/azzurro continua a fare piazza pulita e infila la sua sesta vittoria di fila. Dopo aver messo a segno ben diciotto gol nelle ultime cinque uscite (per una media di più di tre gol e mezzo a partita) si devono aggiungere gli altri cinque rifilati questo pomeriggio al Serra San Bruno. Partita mai in discussione e che vede in Cristofalo il principale mattatore, siglando una tripletta. Arrotondano il punteggio Fiamingo e Raffa. Aggancia il terzo posto il Paravati che passa di misura sul campo del Cessaniti. Sesto risultato utile consecutivo, con lo 0-1 firmato da Furci. Sempre più inarrestabile il Mileto, alla sua terza vittoria consecutiva. Sonora cinquina alla Serrese con doppietta di Joel e gol di Sotira, Portocarro e Schimmenti e portano a tredici i gol fatti nelle ultime due gare di campionato. Cinquina anche per il Maierato che “strapazza” il Real Sorianello con tripletta di Parise e poi gol di Rizzello e Santaguida. Il Pernocari batte 2-0 il Pannaconi grazie a una doppietta di Combatti e si piazza a meno uno dalla zona play off.

Risultati e classifica

Risultati: Compr. Vibonese-Tropea 0-3, Pernocari-Pannaconi 2-0, Cessaniti-Paravati, 0-1 Real Sorianello-Maierato 1-5, Serrese-Mileto 0-5, Zungrese-Serra San Bruno 5-0

Classifica: Zungrese 19, Tropea 19, Paravati 15, Compr. Vibonese 15, Mileto 14, Pernocari 13, Pannaconi 13, Cessaniti 11, Maierato 11, Serra San Bruno 11, Serrese 4, Real Sorianello 0

Prossimo turno: Tropea-Real Sorianello, Mileto-Cessaniti, Serra San Bruno-Compr. Vibonese, Maierato-Serrese, Pannaconi-Zungrese, Pernocari-Paravati